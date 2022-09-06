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عمر شويل - جدة تقسيط الجوالات براتب 3 آلاف وبدون راتب .. يبحث الكثير من محبي الهواتف الذكية وأبرز إصداراتها والإمكانيات الخاصة بكل إصدار وهاتف حديث إلى عملية الشراء والهلع إلى تحديث هواتفهم المحمولة التي تصبح بالنسبة لهم قديمة بمجرد مقارنتها مع الأحدث من الإصدارات لذا قد يلجاون بشكل مباشر إلى شراء الهواتف الخاصة بهم والمرفعة كالآيفون بالتقسيط وذلك لأطول مدة وأطول فترة سداد فتقدم مجموعة عبد اللطيف جميل والمختصة بالتمويلات خدمات تقسيط كافة الأجهزة الكهربائية وكذلك المنزلية بالإضافة إلى كافة الهواتف الذكية والإلكترونية بجانب التسهيلات التي تمنحها للفرد والمميزات التي يحصل عليها إذا قام بالتقسيط من خلال مجموعة الشركات.

تقسيط الجوالات براتب 3 آلاف وبدون راتب

وذلك وفق عدة شروط سهلة وبسيطة تقدمها الشركة وبجانب طلب بعض الأوراق اللازمة.

من أجل إنهاء إجراءات التقسيط بجانب شركة زين المختصة بالاتصالات السعودية والعديد من الشركات الأخرى.

شروط التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل للتمويلات بالنسبة للجولات فلابد أن يكون الفرد طالب التقسيط .

يعمل موظف في أي جهة بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص وألا يقل الراتب الخاص به عن 3 آلاف ريال سعودي.

شهريًا بجانب ذلك أن يكون قد مضى على خدمته 31 يوم على الأقل إن كان يعمل في الحكومة أو 95 يوم على الأقل.

إن كان في القطاع الخاص وبالنسبة للكفيل الضامن يجب أن يوفره الشخص ويكون سعودي يعمل في قطاع حكومي.

أو أي شركة كبيرة وكذلك هناك نسبة التزامات تخص العميل والتي تكون متماشية مع الأنظمة الموضوعة للفرد.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة من الفرد أن يقدمها من أجل أن يتمم إجراءات الحصول على التمويل الخاص بالجوالات.

وتقسيطها أن يكون لديه خطاب تعريف حديث من جعة العمل والكفيل مصدقًا عليه من الجهة الرسمية.

ويحضر كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر من البنك الذي لديه حساب به بجانب ذلك تقديم صورة من الهوية الشخصية.

للعميل وكذلك الكفيل أو رقم الإقامة الخاص بالعمل مع مطابقته مع الأصل وبالإضافة لذلك نسخة .

من الشهادات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية إن كان عاملًا في القطاع الخاص.