نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة بدون كفيل بأقل معاش تقاعدي 1.900 ريال ميسر للغاية متاح للموظفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارة بدون كفيل لا يشترط تحويل الراتب أو المعاش، وذلك متاح خدمة التمويل التأجيري للسيارات من شركة إمكان الراجحي التي توفر تلك المنتجات تخضع وفق مبادئ الشريعة الإسلامية بشروط ميسرة وإجراءات سريعة التنفيذ، وتعد شركة إمكان تابعة لمصرف الراجحي مهي شركة مستقلة معتمدة من البنك المركزي السعودي، تعمل بأعلى تقنية رقمية في تقديم الخدمات بطريقة إلكترونية تشمل المنتجات المتوفرة لديها، تضم فريق من مجلس الإدارة وهيئة شرعية لكي يطمئن العميل من الحصول على القرض (مجاز شرعياً)، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها الشركة من حيث فترة السداد لتأجير المركبات تصل إلى خمس سنوات بنسبة استقطاع تتناسب مع الدخل الشهري وأقل هامش ربح ثابت طوال فترة التمويل.

تمويل السيارات شركة إمكان

توفر الشركة قرض سيارة بدون كفيل ميسر السداد لمدة 60 شهر وخدمات ما بعد البيع التي تشمل (تفويض قيادة داخلي وخارجي، السداد المبكر حسب شروط سمة، التأمين على المركبة، تجديد رخصة السير، نقل ملكية المركبة، استبدال شكل اللوحة، بدل فاقد اللوحة، بدل فاقد الاستمارة، إضافة سائق)، مما تسهل تلك الخدمات الكثير على العملاء راغبي الحصول على سيارة بدون تحويل الراتب وبنسبة أرباح ثابتة طوال فترة السداد، بالإضافة إلى أن منتج التمويل التأجيري متاح للسعوديين والمقيمين والعملاء المتقاعدين عن العمل له ميزة التأمين الشامل على المركبات، كما تتيح الشركة إمكانية الحصول على تمويل إضافي في حالة وجود قرض قائم مع أحد البنوك.

شروط تمويل سيارة بدون كفيل

ألا يقل عمر العميل عن 20 إلى 60 سنة وحتى 70 سنة للمتقاعدين.

مدة التأجير حتى 5 سنوات مع إمكانية تملك السيارة.

يجب أن يكون السجل الائتماني جيد.

موعد سداد القسط الشهري يوم 27 من كل شهر ميلادي.

المتطلبات للحصول على سيارة بدون تحويل الراتب

بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية المفعول. عرض سعر للمركبة. خطاب تعريف بالراتب. كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر. العنوان الوطني.

طريقة تقديم الطلب

تعبئة البيانات عبر رابط موقع شركة إمكان التي تشمل (الاسم، العمر، رقم الجوال، جهة العمل، الراتب، نوع السيارة)، ثم إرسال الطلب وسوف يقوم فريق المبيعات بالتواصل معك لإتمام الإجراءات، كما يمكنك بطريقة أخرى عبر زيارة الفرع الأقرب إليك، لمزيد من المعلومات الاتصال عبر هاتف إمكان 8001240251 من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 صباحاً.