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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في المدينة المنورة ..يبحث الكثير من المواطنين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية عن العروض الخاصة بالسيارات الجديدة وكذلك المستعملة إذا كان هناك إمكانية شراءها بالتقسيط أو بالقسط فالسيارات المستعملة الآن أصبحت الملجأ الوحيد للمواطنين بالأسر المتوسطة الحال وكذلك أصحاب الدخل المحدود من أن يتم شراء سيارة تساعدهم في أداء مهمات الحياة وكذلك في الوصول لعملهم فتقدم الكثير من الشركات هذه العروض وذلك لاهتمامها بحاجات المواطنين بمختلف فئاتهم لبيان إمكانية الإقبال الكثير منهم على هذه السيارات فيوجد الكثير من المعارض داخل المدينة المنورة بالمملكة التي تقدم خدمة منح المواطن سيارة مستعملة بحالة جيدة جدًا كالجديدة بالتقسيط.

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط

ومن الطرق التي تسهل عملية امتلاك السيارة المستعملة من المعارض الموجودة داخل المدينة المنورة أنها أقل سعرأ.

من السيارات الجديدة بجانب ذلك السيارة حالتها تكون جيدة كالجديدة ولا تكون بها أي عيوب .

وكذلك أنك ستشتري سيارة سعرها أقل من الجديدة بجانب ذلك مبلغ التقسيط نفسه سيكون مخفض لأنه بلا فوائد.

ولا يحتاج المكتب إلى ضامن أو حتى تحويل الراتب ويوفر أطول فترة سداد بجانب التسهيلات العديدة.

والمتنوعة والخاصة بالسداد وتتم عملية التقسيط وفقًا لشروط الشريعة وأحكام الشريعة الإسلامية .

وإن كان الفرد يريد السداد بشكل مبكر يتم الخصم من الزيادة أو نسبة الزيادة بخصومات تصل إلى 80 %.

من الزيادة على سعر السيارة الكاش.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للحصول على السيارة المستعملة من المكاتب والمعارض والأماكن الموجودة بالمدينة المنورة.

في المملكة العربية السعودية والخاصة بشركة عبد اللطيف جميل أو المعارض الأخرى فالأوراق أهمها صورة من هوية.

الشخص الوطنية وكذلك صورة من الإقامة الخاصة إن كان الفرد أجنبي أو وافد مقيم في المملكة.

وتكون سارية وصورة من رخص القيادة الخاصة بالفرد ومفردات أو ورقة تفيد الدخل الخاص والشهري للفرد.

من جهة عملة وإثبات السكن الموجود به الفرد حاليًأ وبالنسبة للخطوات الحاصة بالحصول على السيارة .

فأغلب المكاتب الخاصة هذه الأيام يطلقون خدمة الطلب بشكل أون لاين فمثلًا شركة عبد اللطيف جميل.

تعطيك الطلب بشكل ألكتروني وتقوم بالإستلام مباشرة من المكتب الخاص بها.

بعد أن تقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك وكذلك المستندات الشخصية للفرد.