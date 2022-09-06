نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقسيط من ايكيا بسعر الكاش بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقسيط من ايكيا بسعر الكاش بدون مقدم .. كالكثير من المواطنين أن وأنتم نرغب في الحصول على أفضل المنتجات من المتاجر الإلكترونية والمتاحة في المملكة العربية السعودية بخدمة التقسيط وبلا نسبة فائدة أو زيادة على سعرها الطبيعي كذلك بدون أن تقوم بدفع المقدم فالكثير من الأسر ترغب في تحديث أثاث منزلها وتلجأ إلى المتجر الإلكتروني الأشهر في العالم بسبب جودة منتجاته وأسعاره المتوسطة والطبيعية والألوان الزاهية ايكيا والذي لم يكتفي بجذب عملاءه بالخصومات والعروض إلى أنه قد قدم خدمات جديدة تجعل الكثير يقبل عليه وأكثر بكثير من الماضي فمن ضمن الخدمات وأهمها من وجهة نظر الكثير من المواطنين السعوديين هي خدمة التقسيط فيجعل الشراء أسهل بكثير وملئ المنزل بالأساس أصبح سهلًا كذلك على كل عريس وعروسة يبدأون حياتهم بعش زوجية متناسق ومنتظم في الشكل بجانب ذلك دون أن يتكبدوا مصاريف ورسوم أعلى من الشراء بسعر الكاش فقط بكل سهولة تحصل على العرض والخصم المقدم وتسدد السعر بالتقسيط بدون أن يكون هناك هامش ربح أو زيادة في السعر على الكاش بجانب ذلك بدون أن تدفع مقدم التعاقد لجدية الشراء كما يفرض عليك بعض المتاجر الأخرى.

شروط التقسيط من ايكيا بسعر الكاش

فمن ضمن مميزات التقسيط من موقع ايكيا أنه بدون فائدة ولا هامش ربح ولا حتى مصاريف إدارية .

فالبيع بالقسط يكون بسعر الكاش وكذلك يمكن أن تشتري فرش وأثاث بيتك بالكامل دون الحاجة.

إلى كفيل يعمل كضامن لك وقت تعثرك عن السداد وكذلك يمكنك التقسيط بدون كفيل ولكن بشروط معينة.

تعلمها أثناء التقدم للفروع لإنهاء إجراءات التقسيط الخاص بالشئ الذي ترغب بشراءه وهنالك تسهيلات لفترة السداد.

تصل إلى 12 شهر بجانب أن التقسيط ليس عليه أي رسوم ويقدم لك خدمة التوصيل أيضًا مجانًأ إلى منزلك .

فيمكنك أن تطلب بالتقسيط بشكل أون لاين على الإنترنت وتصلك للمنزل مجانًا .

بجانب أنها إذا قمت بشراء المطابخ من المتجر تقوم بإرسال الفني الخاص بالتركيب أيضًأ مجانًأ..

وشروط ايكيا تتلخص في أن قيمة المشتريات تكون قد تجاوزت 2000 ريال سعودي حتى تتمكن من طلب التقسيط.

وكذلك لا تتعدى قيمة 20 ألف ريال سعودي من البطاقة الواحدة بجانب أن هنالك العديد من البنوك .

التي تشارك في خدمة التقسيط الخاصة من ايكيا بنفس المميزات الخاصة بالمتجر وأن فترة السداد الخاصة بالمتجر.

تكون من 3 شهور وحتى 12 شهر حسب نظام البنك ويمكنك أن تسدد الأقساط المطلوبة ببطاقتك الائتمانية.