نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الضمان الصحي الاستعلام عن تامين زائر وعن بيانات التأمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجلس الضمان الصحي الاستعلام عن تامين سواء برقم الهوية أو رقم الإقامة او رقم جواز السفر هي واحدة من أهم الخِدْمَات المقدمة من خلال حكومة المملكة العربية السُّعُودية إلى جميع أهالي المملكة والوافدين إليها ، لا سيما أن الانضمام إلى التأمين الصحِّي يعد من أهم متطلبات الحصول على عدد كبير من الخِدْمَات المتنوعة داخل المملكة سواء للمقيم أو المواطن مثل الاستعلام عن التأمين الصحي للزيارة أو السياحة أو غيرها، وفيما يلي سوف يتم توضيح آلية الاستعلام عن التامين من خلال مجلِس الضّمان الصِّحي التعاوني بالتفصيل.

مجلس الضمان الصحي

إن مجلِس الضّمان الصِّحي التعاوني السعودي Council of health insurance ؛ يعد هو أحد أهم الجهات الرسمية الصحية السعودي المسؤولة عن كل ما يخص التأمين الصحي داخل المملكة العربية السُّعُودية لكل من الوافدين والزائرين أو المواطنين ؛ حيث يمكن من خلال مجلِس الضّمان الصِّحي إجراء استعلام عن كل من:

استعلام عن التأمين الصحي الخاص بالإقامة المميزة على أرض المملكة.

الاستعلام عن تأمين وباء كوفيد – 19.

إجراء الاستعلَام عن تامين الزائر.

إجراء استعلام أيضًا عن تأمين العمرة أو تأمين الزائر.

مجلس الضمان الصحي الاستعلام عن معلومات التامين

يمكن لأي فرد القيام بـِ إجراء الاستعلام الإلكتروني عن حالة التأمين الصحي بسهولة وذلك من خلال اتباع الإرشادات التالية:

الذَّهاب بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي رابط صفحة مجلس الضمان الصحي استعلام

سوف ظهر صفحة خاصة بالاستعلام عن التأمين ، وهي تتطلب إدخال بعض البيانات المتمثلة في: رَقْم بطاقة الأحوال المدنية (الهُوِيَّة الوطنية) وذلك للمواطن، ولا بد أن تكون سارية. رَقْم بطاقة الإقامة وذلك للوافد أو الزائر ولا بد كذلك أن تكون سارية. إدخال رمز التحقق المرئي البشري، كما يلي:



ثم الضغط بعد ذلك على زر (إرسال) ، وهنا سوف يتم استعراض كافة البيانات الخاصة بحالة التامين الصحي للفرد المستعلم عنه بالتفصيل.

مجلس الضمان الصحي الاستعلام عن تامين زائر

يمكن أيضًا عبر الموقع الرسمي لـِ مجلِس الضّمان الصِّحي الاستعلام عن تامين زائر للمملكة كما يلي:

الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية للتامين الصحي

ثم تحديد الخِدْمَات الإلكترونية لشركات التأمين.

النقر على (الاستعلام عن تامين زائر للمملكة).

سوف تفتح صفحة تتطلب أدخال المعلومات اللازمة ، وهي: رقم جواز السفر لزائر + رمز التحقق البشري.

ثم النقر على (إرسال).