جامعة الملك فيصل تعلن عن توافر وظائف للرجال والنساء في مختلف التخصصات

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عمر شويل - جدة تعلن جامعة الملك فيصل عن فتح باب التوظيف للسعوديين من الرجال والنساء، وذلك للتوظيف على وظائف أكاديمية شاغرة في مختلف التخصصات، حيث أوضحت الجامعة عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الأكاديمية من أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ ، من الجنسين، وذلك للعمل بنظام العقود، في عدد من المجالات وهي ” إدارية وتقنية وهندسية وصحية ومالية وقانونية وشرعية “.

على أن يكون التقديم للراغبين من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية الرسمية لجامعة الملك فيصل، وأن يكون آخر موعد للتقديم على الوظائف يوم الأحد الموافق 15 صفر 1444هـ، ونتابع الآن من خلال موقع ثقفنى عرض الاشتراطات والمستندات المطلوبة ورابط التقديم للوظائف كالتالي:-

وظائف كليات جامعة الملك فيصل

تعلن جامعة الملك فيصل 1444هـ، عن توافر وظائف أكاديمية للرجال والنساء، وذلك في مختلف التخصصات، للعمل بكليات الجامعة المختلفة وهي كالتالي:-

كلية الهندسة.

كلية الحقوق.

كلية إدارة الأعمال.

كلية الطب.

كلية الآداب.

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

مركز الدراسات المائية.

كلية العلوم الزراعية والأغذية.

كلية طب الأسنان.

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية الصيدلة الإكلينيكية.

مركز أبحاث الثروة السمكية.

كلية العلوم.

الكلية التطبيقية.

الاشتراطات المطلوبة لوظائف جامعة الملك فيصل

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على الدرجات العلمية من جامعات معترف بها.

أن يكون حاصل على تقديم تراكمي بمعدل لا يقل عن جيد جدا.

أن تكون درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصه.

أن يكون حاصل على المؤهل بالتفرغ التام.

أن يجيد اللغة الإنجليزية.

حسن السري والسلوك.

اجتياز كافة المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالجامعة.

المستندات المطلوبة

وللراغبين في التقديم لوظائف جامعة الملك فيصل يشترط تقديم ملف بصيغة pdf متضمن لكافة المستندات المطلوبة من ” سيرة ذاتية شاملة للمؤهل الدراسي والخبرات، وذلك بالإضافة للتالي:-

صورة من الشهادة الدراسية في مجال التخصص.

بطاقة الهوية الوطنية .

صورة من الخبرات العلمية والعملية .

رابط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

للراغبين في التقديم على الوظائف المطلوبة، يرجى التسجيل عبر بوابة التوظيف الرسمية لجامعة الملك فيصل بالرابط التالي ” من هنا“، علما بأن التقديم متاح حاليا، وآخر موعد للتقديم يوم الأحد الموافق 15 صفر 1444هـ، والموافق 11 سبتمبر 2022.