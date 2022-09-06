عدد أيام إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 للبنوك والموظفين والمدارس وابرز الفعاليات

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عمر شويل - جدة عدد أيام إجازة اليوم الوطني السعودي 2022، يبحث الالاف من الموظفين والطلاب عن عدد أيام إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 الذي يعد واحدا من المناسبات الاجتماعية الهامة التي لها دلالة كبيرة وعظيمة في قلوب السعوديين، حيث يحتفل الشعب السعودي سنويا بذكرى اليوم الوطني في يوم 23 من شهر سبتمبر، وهو اليوم الذي تم فيه اصدار مرسوم ملكي من قبل الملك عبد العزيزآل سعود يقتضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على مدة اجازة اليوم الوطني السعودي 2022.

عدد أيام إجازة اليوم الوطني السعودي 2022

وقد تم تحديد عدد أيام إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 من قبل الجهات الرسمية بالمملكة، حيث أن هذا اليوم إجازة لكافة العاملين والطلاب في جميع المراحل التعليمية وفقا لما صرحت به وزارة الموارد البشرية، التي أفادت بأن اجازة اليوم الوطني مشمول بها كافة العاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك القطاع المصرفي، وكل عام يتم منح كافة الموظفين اجازة في يوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر، ولكن إذا صادف هذا اليوم موعد عطلة أسبوعية فإنه يعوض بيوم أخر بديلا عنه، وفي هذا العام يصادف اليوم الوطني يوم الجمعة، لذا فقد قررت وزارة الموارد البشرية أن يتم اتخاذ اجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس، وذلك بالنسبة للمدارس والجامعات والموظفين.

مدة إجازة اليوم الوطني السعودي للبنوك

وبالنسبة لموظفي البنوك، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية أن مدة إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 ستكون ثلاثة أيام متواصلة، تبدأ من يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر وتنتهي في يوم الأحد الموافق 26 من نفس الشهر.

فعاليات اليوم الوطني 92

وسنرصد لكم فعاليات اليوم الوطني 92 بالسعودية خلال النقاط التالية: