طريقة حضور الدروس وحل الواجبات بمنصة مدرستي madrasati.sa

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عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد يهتم كثير من أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن طريقة حضور الدروس وحل الواجبات بمنصة مدرستي، حيث تعد المنصة من أفضل الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لأبناء المملكة، التي تساهم في تيسير حركة التعليم بشكل إلكتروني، كما تساعد على استمرار العملية التعليمية وتسهيلها على الطلاب، حيث يمكن التسجيل بها بكل سهولة عن طريق الرابط الرسمي للمنصة.

طريقة حضور الدروس عبر المنصة

توفر منصة مدرستي إمكانية إثبات الحضور عبر المنصة بشكل إلكتروني كامل، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية. ثم استخدام حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بعد ذلك. النقر على أيقونة “التالي”. النقر على أيقونة “جدولي”. الدخول إلى المادة التي تريد إثبات الحضور في فصولها. ثم النقر على أيقونة حضور، وبتلك الخطوات يكون الطالب قد أثبت حضوره عبر مدرستي بنجاح.

حل الواجبات عبر منصة مدرستي

أوضحت وزارة التعليم طريقة حل الواجبات عن طريق منصة مدرستي الإلكترونية، وهي:

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي. الانتقال إلى تبويب “مقرراتي”. ثم النقر على المادة المراد حل الواجب الخاص بها. بعد ذلك النقر على بيانات الواجب. ثم النقر على حل الواجب. بعدها النقر على “إظهار النتيجة” التي تظهر بشكل فوري اعتمادًا على طريقة التصحيح التلقائي.

طريقة تحميل كشف الحضور والغياب منصة مدرستي للمعلم

يمكن أن يطلع المعلم على كشف الحضور والغياب الخاص بطلابه 1444 عبر منصة مدرستي بإتباع الخطوات الآتية:

الدخول أولاً إلى منصة مدرستي الإلكترونية. تسجيل دخول المعلم عبر منصة مدرستي. الانتقال إلى الدرس ثم النقر على أيقونة بَدْء الحصة الدراسية. ثم النقر على أيقونة “قائمة الحضور”. وأخيراً النقر على أيقونة الخيارات، ثم اختيار “تحميل قائمة الحضور”.

رابط التسجيل في منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي الإلكترونية من أبرز الأدوات التعليمية التي لها مكانة كبيرة في المملكة السُّعُودية الآن، وذلك يرجع إلى دورها في إكمال سير العملية التعليمية في أثناء مدّة انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، واستمر دورها فيما بعد، ويمكنكم التسجيل عبر المنصة والاستفادة بخدماتها عبر الرابط التالي.