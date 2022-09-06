نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من حساب المواطن حول تأخر الرد على اعتراض المستفيدين لنتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت الساعات الماضية إيضاحًا مهمًا جاء من برنامج حساب المواطن السعودي، بخصوص سبب التأخر في الرد على الاعتراضات المقدمة من بعض المستفيدين من الدعم المقدم عبر البرنامج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سنراجع من خلال هذه الخطوط التي تم شرحها من قبل برنامج حساب المواطن في هذا الصدد،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع في السطور التاليه.

سبب التأخير في الرد على الاعتراضات

وأوضح برنامج حساب المواطن تفاصيل هذا الاستفسار، حيث أشار إلى بعض الاستفسارات المتعلقة بالتأخير في الرد على اعتراض المستفيدين على عدم الأهلية، فيه كما أضاف البرنامج أنه في حالة تقديم المستفيد اعتراضًا على عدم الأهلية، في هذه الحالة يتم الانتظار حتى يتم الرد على الاعتراض المقدم بأسرع وقت ممكن، كما أشار الحساب الرسمي في هذه القاعدة التي يمكن التعرف عليها في حالة الاعتراض، من خلال الحساب الرسمي للمستفيد، يرجى تقديم طلبك لخدمة دراسة الأهلية، كذلك اعتراضات الأهلية السابقة من خلال الحساب.

ماهي تفاصيل صرف دعم دفع 57 حساب مواطن

كان برنامج حساب المواطن السعودي قد أعلن في وقت سابق، أنه تم إيداع مبلغ يصل إلى 3.6 مليار ريال، هو دعم شهر أغسطس، للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم للدفعة 57، أشار إلى أن عدد المستفيدين الذين انطبقوا عليهم معايير الاستحقاق في هذه الدفعة لشهر أغسطس على نحو 10.9 مليون مستفيد واستمرت، مما يرفع العدد الإجمالي الذي قدمه البرنامج للمستفيدين منذ إنشائه حتى الآن أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و 133 مليون ريال كتعويض عن مدفوعات سابقة.

ما مكافأة طلاب الطب في الجامعات السعودية للعام الدراسي 1444 هـ

تُمنح مكافأة طلاب الطب في جامعة المملكة العربية السعودية للطلاب السعوديين، وفقًا لقواعد وأنظمة الابتعاث بالجامعة، تضاف الجائزة إلى حساب الطالب البنكي، يستمر دفعها خلال الفترة النظامية المحدد للبرنامج، وفق الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس الجامعة.

ماهي أسباب حرمان الطالب من المنحة الدراسية

لن يتم دفع المنحة للطالب إذا كان معدله التراكمي منخفضًا.

لن يتم دفع المنحة للطالب إذا لم يكمل درجة البكالوريوس بحلول تاريخ الاستحقاق.

لن تُدفع المنحة للطالب المعفى الذي تأخر عن الفصل الدراسي.

الطالب الذي حصل على فترة مراقبة في الجامعة لا يحصل على منحة دراسية.

لا تُدفع المنحة للطالب عند الطرد أو الانسحاب من الدراسة.

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لتقديم المساعدة المالية المناسبة بشكل مباشر وغير مباشر للأسر الفقيرة والمستفيدين، شروط استخدام محددة مسبقًا من قبل إدارة البرنامج، والتي جاءت بعد صدور امر ملكي بزيادة قيمة الدعم المقدم إلى المستفيدين في حساب المواطن.