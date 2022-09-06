نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية 1444 والتخصصات المطلوبة بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مجموعات شاغرة لمختلف التخصصات بناءً على مجموعة من الشروط والضوابط التي تضعها المؤسسة، حيث زادت معدلات البحث عن هذه الوظائف الشاغرة في هذه الأيام، يرغب الكثير من الناس في الانضمام لأنهم يعتقدون أنها واحدة من أهم المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية وتقدم العديد من الخدمات لمواطنيها.

وظائف التأمينات الاجتماعية لعام 1444

يمكن للمواطنين التقدم لوظائف الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

عرض جميع الوظائف الشاغرة والتخصصات المتاحة.

انقر فوق الزر “إرسال” للانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على زر الدخول.

قم بتعبئة نموذج التوظيف عن طريق إدخال جميع البيانات في الحقول المتوفرة.

يرجى إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

انقر فوق الزر “إرسال الطلب”.

وظائف التأمينات الاجتماعية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن افتتاح مجموعات توظيف للمناصب الإدارية والفنية والهندسية في المملكة العربية السعودية، حيث أن هناك العديد من الوظائف والتخصصات المطلوبة تتمثل في تخصص المهندس الصناعي وتخصص المهندس الكيميائي والتخصصات جودة الهندسة البيئية، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الإعلام، المالية، المحاسبة، بحوث العمليات، بكالوريوس العلوم في العلوم الرياضية، هذا مع العلم أن الهيئة العامة للتأمينات قد وضعت بعض الشروط والضوابط الهامة من اجل القبول في هذه الوظائف بداخلها.

الحصول على وظائف التأمينات الاجتماعية

تُطلب نتائج القبول بعد مراجعة الطلب وبعد أن يتم الإعلان عنها من قبل المؤسسة ويمكن لأي شخص طلبها إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية: