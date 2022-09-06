نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية للثانوية العامة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول بالكلية للمتقدمين لشهادة الثانوية العامة، حيث يمكن لجميع المتقدمين من أصحاب المدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية تحديد اسم المرشح في نتائج الترشيح الأولية باتباع إجراءات الاستعلام عن نتائج أول قبول جامعي وذلك من الرابط الرسمي الذي قدمته، وتسأل الجامعة عن أولئك الذين حصلوا على شهادات الثانوية العامة للقبول الأولي إذا تم قبول الطالب، فيمكنه إكمال بقية طلب الالتحاق بالحرس الوطني.

كيفية الحصول على النتائج في كلية الملك خالد

يمكنك الحصول على النتائج من موقع النتائج بالقيام بما يلي:

الدخول إلى مكتب القبول من خلال موقع كلية الملك خالد العسكرية، فافتح الرابط ولم تجد إجابة، فستحتاج إلى الاتصال بنا لاحقًا حيث أن الموقع يواجه الكثير من الضغط ويصعب فتحه.

حدد نتائج التصفية الأولية.

يطلب منك الموقع إدخال بيانات مثل رقم التعريف الوطني الخاص بك ورقم الطلب الإلكتروني الذي قدمته من أجل التحقق من نتائجك.

ثم انقر فوق عرض النتائج.

شروط القبول في كلية الملك خالد

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب اتباعها من أجل القبول في كلية الملك خالد وهي تتمثل في الاتي:-