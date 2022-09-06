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عمر شويل - جدة كيف أحدث بيانات الضمان الاجتماعي 1444، طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامجاً جديداً ضمن خدماتها الإلكترونية، وهو برنامج الضمان الاجتماعي المطور على موقعها الرسمي على الإنترنت في المملكة العربية السعودية. وللاستفادة من البرنامج لا بد من التقديم على الضمان الاجتماعي المطور على الموقع والقيام بـالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد. كما أكدت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم لكي يتمكنوا من الاستفادة من خدمات التمكين. وخلال السطور القليلة القادمة سيتم تناول تفاصيل الإجابة عن سؤال المقال ، كيف أحدث بيانات الضمان الاجتماعي 1444 ؟.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1444، لا بد أولاً من القيام بـالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد. أدناه إليكم خطوات التسجيل فيه وهي كالآتي:

قم بإنشاء حساب جديد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خدمة حماية المعاشات – خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور. ثم قم بالدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

قم بالضغط على رمز تسجيل الدخول للخدمة.

عليك تحديد مكتب الضمان مع تحديد الفئة.

قم بإضافة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.

يجب قراءة الشروط والأحكام المذكورة في الموقع والموافقة عليها.

أخيراً بالضغط على إرسال.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1444

بعد التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي يمكنك تحديث البيانات المدخلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:.

قم بتسجيل الدخول إلي حسابك الشخصي علي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور) ، ثم اضغط على (دخول).

أتاحت منصة النفاذ الوطني إمكانية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور.

بعد تسجيل الدخول، لا بد من التأكد من صحة البيانات الآتية: الاسم الأول، واسم الأب، اسم الجد، واسم العائلة، بالإضافة إلى كتابة الجنس والحالة الاجتماعية، وكذلك الجنسية والحالة الوطنية، ثم اضغط على (التالي).

أدخل بيانات العنوان الوطني مثل البريد، المنطقة، المدينة، الحي، الشارع.

قم بإدخال بيانات التواصل مثل: هاتف المنزل، رقم الجوال، رقم جوال آخر، البريد الإلكتروني، ثم اضغط على (التالي).

أدخل رقم الحساب البنكي.

لا بد من الإفصاح عن الدخل، إن وجد، ثم قم بوضع علامة صح للموافقة على الشروط، ثم اضغط على (التالي).

عليك كتابة كلمة المرور المؤقتة التي تم إرسالها على هاتفك الخاص.

أجب على العملية الحسابية الموجودة على الشاشة، ثم اضغط على (التأكيد).

الآن سيرسل لك النظام رسالة تفيد اكتمال تحديث البيانات الخاصة بالمستخدم بنجاح.

كما يمكن الاستفادة من القرارات الجديدة والمعلنة بشأن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وذلك إيماناً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحصول كافة مستحقي الدعم من خلال أحد برامجها وهو برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك عن طريق زيادة الشريحة التي تستحق الدعم، وقد أوضحت أن هذا التمديد حتي شهر أكتوبر القادم.

وبهذا نكون قد قمنا بالإجابة عن السؤال كيف أحدث بيانات الضمان الاجتماعي 1444؟ ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم المقدمة من المملكة العربية السعودية للأسر الفقير والأكثر احتياجاً بالمملكة لمساعدتهم فس ظل هذه الظروف العصيبة والضائقات المالية.