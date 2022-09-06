كيفية التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية وما هي التخصصات المطلوبة لعام 1444هـ

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عمر شويل - جدة أعلنت وظائف التأمينات الاجتماعية عن فتح باب التوظيف على مجموعة من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية في المملكة العربية السعوديّة، وذلك على العديد من الوظائف والتّخصصات المطلوبة، ممثلةً بكلّ من تخصص الهندسة الصناعية، وتخصص الهندسة الكيميائية، وتخصص الهندسة البيئية، وتخصص إدارة المشاريع، وتخصص العمليات الجودة، وتخصص الموارد البشرية، وتخصص إدارة الأعمال، وتخصص إدارة المخاطر، وتخصص تقنية المعلومات، والأمن السيبراني، ونظم المعلومات الإدارية، وتخصص التسويق، وتخصص الإعلام، وكذلك المالية، والمحاسبة، بالإضافة إلى تخصص بحوث العمليات، والعلوم الاكتوارية

وظائف التأمينات الاجتماعية وما هي التخصصات المطلوبة لعام 1444هـ



المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، تعد واحدة من أبرز المؤسسات الهامة في المملكة العربية السعودية، لأنها تهتم بمجموعة من البرامج والاهداف التي ينبغي من خلالها تأمين حياة الأفراد العاملين في المملكة بعد التقاعد. سواء كان ذلك في القطاع الخاص أو الحكومي، بسبب دمج المؤسستين معاً. وإن المؤسسة العامة للتقاعد بشكل عام تركز على ضمان حياة اجتماعية كريمة لكل مواطن يتقاعد ولا يستطيع العمل لأي سبب من الأسباب.

شروط التقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والديه خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

أن يكون المتقدم مبتدئ الخبرة وأن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة لشغل الوظيفة المعلن عنها.

أن يكون حاصِلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة والتخصص المطلوب لشغلها.

يجب أن يكون بحوزته مؤهل دراسي من الخارج أن يقوم بإحضار شهادة المعادلة من وزارة التعليم السعودية.

أن يرسل سيرته الذاتية ليتم التواصل معه في حال مناسبة المؤهلات والخبرات.

التخصصات المطلوبة في وظائف التأمينات الاجتماعية