نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تعديل العنوان الوطني نفاذ والاستعلام برقم الهوية في السعودية 1444 بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة تغيير العنوان الوطني، وهي واحدة من أكثر الخدمات الإلكترونية المجانية شيوعًا في المملكة العربية السعودية، والتي تقدمها منصة الوصول المحلي الموحد في المملكة العربية السعودية، حيث أن تعديل هذا العنوان يبحث عنه الكثير من المواطنين من أجل استقبال طلباتهم الخاصة عبر العنوان الصحيح لمحل سكنهم.

كيفية تعديل العنوان الوطني نفاذ

أتاح لك البريد السعودي تغيير عنوان بلدك عبر الإنترنت باتباع بعض الخطوات البسيطة التالي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني السعودي.

ثم انقر فوق الزر “طلب التحقق من العنوان المحلي” أو انقر فوق “تغيير العنوان”.

الرجاء إدخال المعلومات المطلوبة من العميل.

ثم املأ جميع معلومات الإقامة والموقع المطلوبة.

ثم حدد المنزل وانقر على مربع المنزل على خرائط Google.

أدخل إعدادات الموقع الجغرافي لتحديد موقعك وتحديد عنوان منزلك عبر الهاتف المحمول.

إجراء العثور على العنوان المحلي لرقم الهوية 1444

للعثور على عنوان في المملكة العربية السعودية برقم تعريف، اتبع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لموقع العنوان الوطني.

ثم حدد نوع حسابك.

أدخل اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية إذا كنت مواطنًا، أو أدخل رقم إقامتك إذا كنت مقيماً.

ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

أدخل رمزك المرئي.

ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

تم تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص بك ويتم عرض تفاصيل عنوانك المحلي.

كيفية إضافة شخص إلى العنوان الوطني 1444

يتم إضافة الأفراد إلى العناوين الوطنية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

الدخول إلى موقع العنوان الوطني.

ثم انقر فوق “تسجيل الشخص”.

أدخل معلومات رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

ثم أدخل رقم هاتفك المحمول.

انقر فوق “التحقق من الهوية”.

ثم اكتب رمز التفعيل الذي تلقيته على رقم هاتفك المحمول.

أدخل عنوانك المحلي وانقر فوق إضافة شخص.

يتم إدخال جميع المعلومات حول الشخص المضاف.

ثم انقر فوق أيقونة الشخص الجديد السعيد.

انقر فوق حفظ.

العنوان الوطني السعودي

يُعرف العنوان الوطني السعودي بأنه أحد الخدمات التي أطلقتها خدمة البريد في المملكة العربية السعودية عقب قرار مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 24 رجب 1434 هـ، حيث يمكن للمقيمين الحصول على عنوان ولاية أو مدينة، من خلال الانتماء إلى منصة أبشر الإلكترونية، يمكنك بسهولة استخراج العناوين الوطنية لكافة المقيمين والوافدين في السعودية.