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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين هذه الأيام عن خصومات وعروض اليوم الوطني السعودي 92 لهذا العام، حيث تقدم جميع المتاجر والمطاعم والعيادات والمراكز وخطوط الطيران وغيرها احتفالًا بذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود عام 1932. فتبدأ العروض سنويًا طوال شهر سبتمبر وهي عروض لا تتكرر إلا مرة واحدة بالعام. إلى جانب الاحتفالات التي تقمها الهيئة العامة للترفية والاستعلامات استعدادًا لإطلاق الموسم.

خصومات وعروض اليوم الوطني السعودي 92

بمناسبة الذكرى رقم 92 على توحيد المملكة تقدم كافة المتاجر وعيادات التجميل والأسنان ومراكز اللياقة البدنية وغيرها عروض وخصومات تصل حتى 90% ومنها ما يلي: