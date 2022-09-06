نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤهل/ غير مؤهل.. رابط حساب المواطن 1444 استعلام نتائج الأهلية حساب المواطن الدفعة 58 شهر سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حساب المواطن والذي يشهد بحثا كبير من خلال المستفيدين من المملكة العربية السعودية في بداية كل شهر جديد، وذلك من أجل استعلام نتائج الأهلية للدوره 58 شهر سبتمبر، حيث إنة برنامج دعم شهري يتصدر أهم المصادر التي تعتمد عليها الأسر الفقيرة في المملكة، لذلك يتم التساؤل بشكل مستمر عن موعد صدور أهلية الدفعة الجديدة، وموعد نزول الدفعة الجديدة، خاصة من قبل الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات الذين يستفيدون من تلك الخدمة منذ انطلاق البرنامج، والذي يخفف أعباء المصروفات عن كاهل تلك الاسر، خاصة في ضوء الزيادة المتلاحقة في الأسعار علي مستوي العالم.

رابط حساب المواطن استعلام نتائج الأهلية للدوره 58

نشير إلي رابط حساب المواطن، من أجل الاستعلام عن موعد صرف الدعم الشهرى الذي يتم بشكل منظم فى اليوم العاشر من كل شهر ميلادى، او يوم قبلة او يوم بعده فى حال وجود عطلة فى هذا الموعد، ووفقا لتصريحات وزارة الموارد البشرية، سيتم صرف الدعم للدفعة 58 يوم الأحد الموافق 11 سبتمر من الشهر الحالى وذلك بنأ على الرد على احد المستقدين من الدعم، جاء ذلك ردا على تساؤل احد المستفدين من الدعم من قبل حساب خدمة المستفديين قائلا ” انطبقت عليك شروط الاهلية لدورة شهر سبتمبر فى حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 11 سبتمبر المقبل،

مضيفا الى لمعرفة قيمة الاستحقاق فى حساب المواطن بامكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

شروط الأهلية في حساب المواطن

توافق البيانات المقدمة للمستفيد مع الجهات ذات العلاقة.

شروط الجنسية/ حيث إن مستفيد معاش حساب المواطن يشترط أن يكن سعودي الجنسية.

معايير الإقامة/ حيث يشترط أن تكن إقامة المستفيد دائمة في المملكة خلال فترة البرنامج، وان لا تكن تلك الإقامة في السجون أو أحد دور الايواء.

الإجراءات المتبعة عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل

في العديد من الأحيان يتم رصد العديد من الشكاوي من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي بصدور حالة الأهلية غير مؤهل، لذلك في حالة ظهرت تلك الحالة لديك عليك التعرف علي اسباب الرفض، ومن ثم تقديم الملفات المطلوبة في مدة أقصاها 90 يوم من صدور عدم الأهلية.