نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألية القبول في وظائف وزارة الحرس الوطني الترشيح الأولي kkmar.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الحرس الوطني السعودي من أهم الأجهزة الأمنية العاملة في المملكة العربية السعودية، لما يتمتع به من استقلال مالي وإداري للوزارة العديد من التشكيلات العسكرية، وتشرف على عدد كبير من المهام والأنشطة الأمنية، حيث تهتم بالحفاظ على الأمن والسلامة وتوفير الحماية لمختلف الشخصيات المهمة، بالإضافة إلى استعدادها التام في حال حدوث أي نشاط داخلي أو خارجي الغزو أو العدوان.

نتائج قبول الحرس الوطني للترشيح الأولي

أعلنت وزارة الحرس الوطني من خلال لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، نتائج القبول للأفراد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام 2023 م،عليه يجب على المتقدمين الذين تم قبولهم سابقًا الحضور في الوقت المحدد لاستكمال باقي الإجراءات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للمثول أمام لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، مع أهمية ارتداء الزي المطلوب ،تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

توجيهات وزارة الحرس الوطني للمقبولين

يجب على المتقدم إحضار سيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع ضرورة إحضار الأصل.

الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية وإتمام المطابقة.

تقديم صورة طبق الأصل من المؤهل الأكاديمي.

يجب على الأفراد المقبولين الحاصلين على مؤهلات تعليمية من خارج المملكة العربية السعودية تقديم معادلة موثقة من التعليم العالي.

تسليم وثيقة التخرج مع صورة منها موضحاً فيها الدرجة العامة والمتوسط ​​التراكمي والنسبة المئوية.

إحضار معلومات الاشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بالإضافة إلى مشهد من الخبرات العملية.

إحضار معادلة التعليم العالي لمن حصل على مؤهل أكاديمي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع مفاتيح حساب المعدل.

أحضر نسخة من سجلك الأكاديمي.

الوصول الى مقر اللجنة الساعة 8:30 صباحا.

في حالة وجود تناقض في المعلومات، سيتم استبعاد المرشح.

ابرز ملامح وظائف الحرس الوطني

يتم تعيين المتقدم لوظيفة تتناسب مع المؤهل العلمي الذي حصل عليه.

يحصل المتقدم على راتب شهري مرتفع.

يحصل المتقدم على تأمين صحي له ولأفراد أسرته في مختلف المستشفيات العسكرية التابعة للحرس الوطني في المملكة العربية السعودية.

يحصل المتقدم على سكن خاص في سكن وزارة الحرس الملكي.

حاصل على عدة دورات في مختلف المجالات والتخصصات.

يمكن للمتقدم الحصول على فرصة استكمال الدراسة بالمدارس التعليمية التابعة للحرس الوطني.

وزارة الحرس الوطني السعودي

وزارة الحرس السعودية هي فرع من فروع القوات المسلحة السعودية تأسست في المملكة العربية السعودية عام 1954، وإنها وزارة مستقلة لها العديد من المرافق الخاصة بها، للتأكد من أن الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود هو وزير الحرس الوطني ونائبه هو عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري.