نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الرخصة المهنية 1444 || طريقة التقديم على الاختبار إلكتررونيا عبر etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح رابط وطريقة التسجيل في الرخصة المهنية 1444 هو أهم ما يبحث عنه الكثير من الاشخاص في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية، حيث تقوم وزارة التربية و التعليم في المملكة السعودية بعقد اختبار للمنتميين للوزارة للحصول على الرخصة المهنية ليمكنهم ممارسة المهنة بشكل رسمي وقانوني، هذا و في التقرير التالي نوضح لكم أبرز التفاصيل الخاصة بالتسجيل للحصول عىل الرخصة المهنية.

التسجيل في الرخصة المهنية 1444

يعتبر رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1444، هو أهم ما يهتم الكثير من المواطنين ومنسوبي وزارة التعليم بالمملكة بمعرفته، حيث يعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من أهم و أبرز الاختبارات التي تقام في المملكة ويستهدف ذلك الاختبار الأفراد الراغبون في الالتحاق بأحد الوظائف التعليمية، و يتضمن مجموعة من الأسئلة التربوية لقياس قدرة المعلم من الخبرات التربوية، وكذلك يشمل مجموعة من الأسئلة التخصصية المرتبطة بتخصص المعلم، و يتم التسجيل لأداء اختبارات الرخصة المهنية من هلال الدخول إلى رابط النفاذ الوطني الموحد واختيار نزام اختبار الرخص المهنية 1444.

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية 1444

يتم التسجيل في الرخصة المهنية 1444، باتباع الخطوات التالية:

يجب أولاً زيارة رابط نظام اختبار الرخص المهنية 1444 .

. ومن ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم تعبئة رمز التحقق المرئي في المكان المخصص.

بعد ذلك يجب الضغط على ز ر تسجيل الدخول.

وإعادة كتابة الرمز الذي تم ارساله عبر الهاتف.

ومن ثم التوجه مباشرة إلى الملف الشخصي الخاص بالمستخدم.

ومنه يتم اختيار تبويب الاختبارات.

الضغط على ايقونة سجل الآن.

ثم التوجه إلى ملف المستخدم في المركز الوطني للقياس.

والضغط على زر تسجيل الدخول، واختيار تعديل.

ثم الضغط على موافق.

يقوم المستخدم بكتابة كافة البيانات المطلوب، والضغط على زر التالي.

ثم يجب تحديد المدينة المناسبة للمتقدم.

ومن ثم تحديد مكان ووقت الاختبار المناسب له عبر الموقع.

الضغط على كلمة التالي.

الضغط على الموافقة على تسجيل موعد الاختبار أعلاه.

بعد ذلك يحب تحديد وسيلة الدفع المناسبة .

واخيراً يقوم المستعلم بحفظ تفاصيل الاختبار وهي (نوع الامتحان، الوقت، التخصص، ، التاريخ، رقم المقعد، حالة التسجيل، مقر الاختبار).

لا يزال البحث قائم ومستمر عبر محركات البحث الالكترونية المختلفة عن رابط وطريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بشكل الكتروني، وبالفعل قد تم فتح باب التسجيل صباح اليوم الجاري ويمكن الدخول الان الى موقع التسجيل الرسمي واتباع الخطوات المكورة في السطور السابقة للتسجيل في الاختبارات.