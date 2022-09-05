نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن استحقاق دعم ريف 1444 وما الشروط؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة استعلام عن استحقاق دعم ريف أو رابط الاستعلام عن الأهلية في برنامج ريف من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي قدمتها مؤخرًا وزارة البيئة والمياه والزراعة حرصًا على التسهيل على جميع المواطنين المستفيدين من منصة دعم ريف الإلكترونية التي تسعى من خلالها إلى تطوير القطاعات الزراعية والحيوانية، ويمكن استعلام عن دعم ريف العسل من خلال استخدام رقم الاستفسار عن دعم ريف المجاني أو من خلال استمارة الأهلية المجانية وكذلك التعرف على ضوابط التقديم على دعم ريف لربات البيوت.

استعلام عن استحقاق دعم ريف

شاركت الوزارة في التحول الرقمي وقامت بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية ومن بينها تقديم رابط استعلام عن استحقاق دعم ريف ومن خلاله يتم الإجابة على العديد من الأسئلة لتظهر لك في النهاية هل أنت مستحق للدعم الريفي أم أن الشروط المطلوبة لا تتوافر بك.

رابط تأهيل الدعم الريفي الإلكتروني

ويمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الأهلية في برنامج ريف وهي:

الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية أو استمارة التأهيل.

عند الحصول على الاستمارة من الموقع أجب على الأسئلة التي تظهر لك وأدخل كافة المعلومات بطريقة صحيحة.

وفي النهاية انقر على استعلام وانتظر لحين ظهور كافة المعلومات المطلوبة عن الأهلية.

ما هي شروط قبول دعم ريف؟

من أجل الاستفادة من هذا البرنامج هناك العديد من الشروط المطلوبة والتي تتمثل في التالي:

المستفيدين ينبغي أن يكونوا من حاملي الجنسية السعودية.

الحصول على بطاقة تنقل إذا كان المواطن غير سعودي.

العمل في أحد القطاعات الزراعية المعتمدة لدى الوزارة.

السن لا يكون أقل من واحد وعشرين عام عند التقديم.

ألا يكون المواطن المتقدم يحصل على دخل شهري أكثر من ستة آلاف ريال سعودي.

الحصول على وثيقة العمل الحر إذا كانت الأسرة المنتجة هي المستفيدة.

تقديم الطلب إلكترونيًا وتسجيل كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

ينبغي أن تكون جميع الشروط الصحية والفنية متوفرة في المتقدمين كافة.

وعند استحقاق الدعم الريفي يمكن الحصول عليه شهريًا حيث أن موعد صرف دعم ريف يبدأ من 1 من كل شهر ميلادي وحتى يوم 10 من نفس الشهر ولكن ذلك يتطلب الانتهاء من دراسة الأهلية والموافقة على الطلب.