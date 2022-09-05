عروض ماركت بنده هذا الأسبوع خصم يصل إلى 60%

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عمر شويل - جدة عروض ماركت بنده هذا الأسبوع تتمتع بإقبال شديد بمناسبة الدراسة في المملكة العربية السعودية كما أن عروض بنده لهذا الأسبوع يوجد بها خصومات على الإلكترونيات بجميع أنواعها والأدوات الخاصة بالعناية الشخصية وعند زيارة فروع هايبر بنده يمكن الاستفادة من خصومات الأعضاء في عروض بنده الأسبوعية وهي على منتجات كثيرة من بينها اللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة إلى الدواجن، وسوف نتعرف على مجلة عروض هايبر بنده اليوم.

عروض ماركت بنده هذا الأسبوع

يمكن الاستمتاع بعروض عديدة للأعضاء من خلال هايبر بمده من بينها شراء مكرونة فودي في عروض ماركت بنده هذا الأسبوع ستكون مقابل 19.95 ريال سعودي مقابل الست حبات، بينما عند شراء زيت دوار الشمس من شمس أو نباتي العربي سيكون مقابل 35.95 ريال سعودي في العروض الترويجية، ومتوفر أيضًا أرز بسمتي بنجاني المهيدب الحبة الواحدة حجمها عشرة كيلو جرام بسعر 69.95 ريال سعودي.

تستطيع شراء كتشاب الطماطم من هاينز مقابل سعر 19.95 ريال سعودي، ومتوفر أيضًا كيك إنجليزي بالشوكولاتة أو الماريل مقابل 6.95 ريال سعودي وعند شراء سندوتش رول فوشية ست حبات سيكون السعر للحبتين 3.50 ريال سعودي، ومتوفر لمحبي الخبز الأسمر شرائح خبز أسمر لوزين بسعر 11 ريال سعودي للحبتين.

كما أن العروض تشمل خصومات على أنواع من المخللات من بينها الزيتون الأخضر المغربي بالفلفل أو بالليمون والفلفل الأحمر سعر الكيلو جرام الواحد في عروض هايبر بنده هو 17.95 ريال سعودي، بينما المخلل المشكل المصري سعر الكيلو الواحد هو 7.95 ريال سعودي.

عروض التوابل والمكسرات في هايبر بنده

هناك أنواع كثيرة من التوابل والمكسرات في هايبر بنده من بينها السميد الخشن أو الناعم متوفر بسعر الكيلو 7.95 ريال سعودي، وعند الحصول على اللوز الأحمر الني الكبير سيكون الكيلو الواحد مقابل 64.95 ريال سعودي، وإذا كنت ترغب في المكسرات المشكلة، فمتوفر عرض على كيلو مكسرات مشكلة مالحة بسعر الكيلو 74.95 ريال سعودي.

عروض موسم بنده لهذا الأسبوع

يمكن شراء جبنة فيتا كاملة الدعم من المراعي في عروض موسم بنده بسعر 18.95 ريال سعودي أو الحصول على جبنة مثلثات المراعي ستة عشر قطعة بسعر 12.95 ريال سعودي مقابل الحبتين، أما الجبن الشيدر العلب فهو متوفر بسعر 27.95 ريال.