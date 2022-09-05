نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف التقديم على دعم ريف لربات البيوت وموعد الصرف؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت خدمة التقديم على دعم ريف لربات البيوت واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للمواطنات والمواطنين المستفيدين من دعم ريف وقبل التسجيل لا بد من الاطلاع على شروط الدعم الريفي للنساء وما هي شروط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت أيضًا ومن بين الخدمات الأخرى المُقدمة حديثًا هي خدمة استعلام عن استحقاق دعم ريف عبر النموذج الإلكتروني المجاني المقدم من الوزارة، وسوف نتعرف على آلية التقديم على دعم ريف لربات البيوت 1444.

التقديم على دعم ريف لربات البيوت

تسعى الوزارة إلى تطوير العديد من القطاعات التابعة إليها وخصوصًا تلك التي تدخل في إطار القطاع الزراعي، وعلى رأسها تطوير النحل وتربيته أو العمل في مجال إنتاج العسل وزراعة المحاصيل الزراعية ومن بينها البن وتدعم أيضًا صغار مربي المواشي ويمكن التقديم على دعم ريف لربات البيوت من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى منصة ريف.

ثم اختيار تبويب إنشاء حساب جديد.

عقب الحصول على استمارة التسجيل اكتب الاسم ورقم الهوية وكلمة المرور.

ثم اكتب تاريخ الميلاد ورقم الجوال وكود التحقق.

النقر على خيار تسجيل وعند حصولك على رمز التفعيل عبر جوالك قم بإدخاله في الموقع كي تنتهي من إجراءات تسجيل الدخول.

ثم يليها اختيار أحد المشروعات المتوفرة والتي يمكن الحصول على الدعم لها، واختيار التسجيل الآن.

اكتب كافة التفاصيل المطلوبة والمعلومات عن صافي الدعم، ثم يليها إرفاق جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة للتحقق من صحة البيانات.

متى موعد نزول دعم ريف

يحصل المستفيدين من الدعم الريفي بجميع فئاتهم على الدعم بعد الاستحقاق في اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من الشهور الميلادية فقط وهذا هو موعد صرف مستحقات دعم ريف كما أكدت عليها الوزارة وللمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الوزارة من خلال وسائل الاتصال المُقدمة من خلال موقعها الإلكتروني.

تسجيل دخول منصة ريف الإلكترونية

وعقب تسجيل الدخول إلى منصة ريف من أجل التقديم على دعم ريف لربات البيوت يمكن أيضًا الاستعلام عن حالة الطلب برقم الهوية الوطنية أو برقم الطلب بعد الحصول عليه.