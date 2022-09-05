نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 58 شروط التسجيل وخطوات تقديم طلب اعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح برنامج حساب المواطن أنه سيتم الإعلان عن موعد نتيجة أهلية حساب المواطن الدفعة 58، ولكي يتمكن المواطن من الاطلاع على نتيجة الأهلية يجب عليه زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن، ومن المحتمل أن يكون موعد الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 58 يوم 11/9/2022، وأن موعد الإعلان عن الدفعة الجديدة يوم 10 من كل شهر، وفي حالة كان هذا اليوم عطلة رسمية سوف يتم تحديد موعد أخر مؤقت.

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 58

يمكنك الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 58 عن طريق اتباع كافة التعليمات التالية:

افتح موقع حساب المواطن.

سجل دخول جديد.

اضغط على كلمة “الاستعلام عن حساب المواطن”.

دون رقم الهوية والرمز المرئي.

اضغط على كلمة “الاستمرار”.

إذا ظهر لك كلمة مؤهل سوف يتم عرض كافة المعلومات عن نتيجة الأهلية.

إذا ظهر لك كلمة غير مؤهل سوف يذكر لك الموقع كافة أسباب الرفض.

طلب الاعتراض على أهلية حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أن تسجيل طلب الاعتراض على الأهلية عبر الموقع الإلكتروني وذلك عن طريق تنفيذ بعض التعليمات التالية:

اضغط على برنامج حساب المواطن.

سجل بياناتك كمستخدم جديد.

اضغط على كلمة “دراسة الأهلية”.

ثم اختر كلمة “أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو التابع”.

دون اعتراضك.

اضغط على كلمة “تأكيد”.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

سوف نشرح لكم تفاصيل التقديم في برنامج حساب المواطن وهو كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

يقطن بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة.

يعيش في مسكن بعيد عن عائلته.

خطوات تحديث البيانات عبر برنامج حساب المواطن

لتحديث البيانات عبر برنامج حساب المواطن يجب الاطلاع على كافة التعليمات وهي كالآتي:

اتجه إلى موقع حساب المواطن.

سجل دخول جديد.

اختر من القائمة الرئيسية كلمة “بيانات المستفيد”.

وبذلك تم تحديث البيانات بنجاح.

حاسبة حساب المواطن

يمكنك استعمال حاسبة حساب المواطن للاطلاع على الاستحقاق التابع للمتقدم وهو كالآتي:

افتح موقع حساب المواطن.

سجل بياناتك.

ثم اضغط على كلمة “الحاسبة التقديرية”.

اختر كلمة “المواطن”.

اضغط على كلمة “احسب”.

سوف تظهر لك صفحة مدون بها كافة المعلومات.

مع موعد قتراب صرف الدفعة 58 من حساب المواطن بدأ الكثير من الناس في البحث عن رابط موقع حساب المواطن للتسجيل في حساب المواطن او تقديم الشكاوي او تحديث البيانات او تقديم طلب اعتراض، ولذلك قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني رابط موقع حساب المواطن وكافة المعلومات لتساعدكم علي تقديم اعتراض او تسجيل حساب المواطن الكترونيا.