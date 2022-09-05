بالخطوات فتح حساب ثاني بنك الراجحي 1444 في 3 دقائق عن طريق الإنترنت

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عمر شويل - جدة كيفية فتح حساب ثاني بنك الراجحي 1444 يبحث الكثير من الأشخاص حول طريقة فتح حساب ثاني مصرف الراجحي عن طريق الإنترنت. حيث يقوم مصرف الراجحي بتقديم العديد من المميزات والخدمات إلى العملاء وقد أتاح خدمة فتح حساب من خلال النفاذ الوطني. وذلك حتى يتمكن العملاء من فتح الحسابات الخاصة بهم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أي من الفروع.

مزايا فتح حساب ثاني بنك الراجحي

يتمتع العملاء الراغبون بفتح حساب ثاني بنك الراجحي بالعديد من المميزات التالية:

سهولة فتح حساب ثان عبر الموقع الرسمي لمصرف الراجحي أو عبر تطبيق الراجحي موبايل. تمكين العملاء من الحصول على بطاقات الفيزا للحساب الثاني من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في أنحاء المملكة. السماح بإجراء جميع المعاملات المصرفية للعملاء من خلال القنوات الإلكترونية التي يحددها البنك. دفع فواتير الخدمات مثل الماء والكهرباء بسرعة وسهولة. السرعة في إجراءات التحويل البنكي المحلي أو الداخلي أو الدولي. تزويد العملاء بكشوف حساب بنكية عن حركة الحساب الثاني باللغتين الإنجليزية والعربية. إمكانية تحديد العملة المراد استخدامها في الحساب الثاني بين الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي.

خطوات فتح حساب ثاني مصرف الراجحي 1444

يتمكن العملاء من فتح حساب في مصرف الراجحي وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط اللازمة، ويتم فتح الحساب من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي.

ثم القيام بالضغط على زر فتح حساب جديد.

إدراج جميع البيانات داخل الخانات المخصصة لها وتتمثل هذه البيانات في رقم الإقامة الخاص بالعميل وجنسيته، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الدخل الشهري وغيرها من البيانات الأخرى.

إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله على الهاتف المحمول، ثم يتم إدخال تاريخ الميلاد والعنوان والحالة الاجتماعية.

كتابة رقم الفرع الذي يتعامل معه العميل بشكل دائم، ومصدر الدخل الشهري الخاص به و الهدف من فتح الحساب، ثم الضغط على زر التالي.

إدراج البريد الإلكتروني وكذلك كلمة المرور، ثم الضغط على زر تنفيذ.

يجب أن تتم المصادقة على الحساب عن طريق منصة الوصول الوطنية، ثم يتمكن العميل من الحصول على بطاقة صراف من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتواجدة في كافة أرجاء السعودية.

شروط فتح حساب الراجحي

يجب توافر مجموعة من الشروط أولا حتى يتمكن العميل من فتح حساب ثاني بنك الراجحي، وتتمثل هذه الشروط في التالي: