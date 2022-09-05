رابط تحضير الدروس منصة مدرستي إلكترونيا لجميع الطلاب بالخطوات

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عمر شويل - جدة رابط تحضير الدروس منصة مدرستي إلكترونيا لجميع الطلاب، هذا ما يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، حيث أطلقت وزارة التعليم السعودية هذه المنصة وكانت من أهم أهداف هذه المنصة هي إتاحة تحصيل العلم بطريقة إلكترونية بعيدة عن التزاحم والتكدس في الفصول ومدرجات الجامعات، وتقوم المنصة بشرح كامل للمناهج حتى يستفيد الطلاب وذلك مناهج المراحل الدراسية المختلفة، كما تعمل على إتاحة تقييم الطالب من خلال المدارس عن طريق الالتزام بحضور الطالب للحصص الافتراضية، وهذا ما نتعرف عليه معكم من خلال مقالنا هذا.

رابط تحضير الدروس منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرسي من أهم المنصات الإلكترونية التي أعدتها المملكة العربية السعودية، وهذا تسهيلا للحركة التعليمية للطلاب والهيئة التعليمية كاملة، وذلك من خلال وضع الواجبات وحلولها وشرح الدروس ووضع وحل الاختبارات؛ فهذه المنصة تقدم جميع الخدمات التعليمية لجميع المستفيدين من العملية التعليمية من طلاب ومعلمين وأيضا أولياء الأمور.

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أنه سوف يتم تحضير الدروس إلكترونيا، وذلك حتى يتم رفع الكفاءة التعليمية حتى تدعم التحول الرقمي الذي يتم دعمه من قبل المملكة العربية السعودية على حسب رؤية السعودية لعام 2030.

خطوات تحضير الدروس إلكترونيا على منصة مدرستي

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بمنصة مدرستي من خلال النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي.

ومن ثم النقر على الأيقونة الخاصة بالجدول الدراسي لتحضير الدروس.

ومنها يتم اختيار الحصة ثم إعداد الدرس الآن.

وبعد ذلك يتم تحديد مسار الدرس والفصل حتى يتحدد الدرس المطلوبة تحضيره.

ثم تحديد وقت الحصة.

اختيار نوع الدرس الإفتراضي.

ومن ثم إدخال درجة الدرس والنقر على التالي.

يتم إضافة المواد الإثرائية من بنك الواجبات والاختبارات.

وأخيرًا النقر على حفظ ثم إنهاء.

كيف يتم تحضير الدروس إلكترونيا

يمكنك تحضير الدروس إلكترونيا على منصة مدرستي التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من خلال وضع أداة تحضير إلى المتصفح جوجل كروم، وعن طريق الإضافة والتوجه إلى صفحة منصة مدرستي سوف يظهر لك خيارين وهما التحضير لحصة – التحضير الأسبوعي، فعندما يتم التحضير لحصة معينة من خلال النقر على هذا الاختيار+.

ثم يتم تحديد الدرس التي ترغب في تحضيره وجميع المواد بما يتناسب معك، أما في حال اختيار التحضير الأسبوعي فسوف يتم تحضير لجميع المواد التي ترغب في تحضيرها لهذا الأسبوع والتعديل في ذلك على حسب الرغبة.