نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فوري بالتقسيط الميسر 36 شهر بدون موافقة الكفيل وبلا رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الحصول على تمويل شخصي فوري لجميع السعوديين والمقيمين في المملكة عن طريق اليسر للإجارة والتمويل حيث وفرت الشركة أفضل تمويل بدون موافقة الكفيل لكافة العملاء من مختلف الجنسيات بالسعودية ولكن يختلف مبلغ التمويل على حسب العميل المتقدم حيث يحصل المقيمين على تمويل بمبلغ عشرة آلاف ريال بدون كفيل أما السعوديين يحصلون على مبلغ تمويل يصل إلى عشرون ألف ريال سعودي لذلك يجب أن يكون المتقدمين يمتلكون كافة الضوابط والشروط اللازمة للتمويل من أجل الحصول على تمويل سريع وفوري بدون الحاجة إلى ضامن أو كفيل وبلا رسوم إدارية بالتقسيط المرن لمدة 36 شهر على الأكثر من خلال شركة اليسر للتمويل في أراضي المملكة.

شروط وضوابط برنامج تمويل شركة اليسر في السعودية

هناك عروض تمويلية متعددة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر المقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام الحالي ومنها توفير التمويل بدون دفع أي رسوم على المبلغ التمويل المطلوب الذي لا يقل عن 2000 ريال حتى 20,000 ريال سعودي ومع توفير مزايا تمويلية عديدة للأفراد ولكن يحدث ذلك بعد توفير كافة الضوابط والشروط الواجبة للتمويل لدى شركة اليسر:

شركة اليسر للتمويل تطلب توفير فترة خدمة داخل العمل تبلغ ثلاث أشهر سواء كان يعمل المتقدم في قطاع حكومي أو شبة حكومي أو خاص بالمملكة.

كذلك يجب أن يكون المتقدم يمتلك دخل لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية عند التقديم على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على تمويل شركة اليسر بالمملكة يبدأ من 22 عام حتى 60 عام فقط ولكن العسكريين متاح لهم حتى عمر التقاعد.

كافة مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة اليسر بالمملكة

يمتاز التمويل الشخصي التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية بتوفير التمويل بدون الحاجة إلى كفيل حتى مبلغ عشرون ألف ريال سعودي على حسب جنسية العميل المتقدم تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة كذلك يمكن الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط حتى ستة وثلاثون شهر وغيرها من المزايا التمويلية المتاحة عن طريق شركة اليسر للتمويل كالتالي بكل التفاصيل: