نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 1900 ريال قرض للمتقاعدين يصل إلى 2,5 مليون ريال بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهو القرض الشخصي للأفراد، هو أنه يقوم بعض من الأفراد الذين يسمح لهم بأخذ مبلغ تمويلي من البنك أو الشركة في المملكة العربية السعودية بأقل الأقساط الشهرية، ويكون من ضمن الأفراد الرجال، والنساء، والموظفين الشباب والمتقاعدين، ويتم هذا بناء على بعض التوجيهات التي أعلن عنها البنك وقد تكون متوفرة لدى المتقدم، فيأخذ مبلغ القرض ويقوم بشراء كل اللوازم التي يحتاج إليها، أوسداد الديون، أو دفع الأقساط المتأخرة، أو شراء ملابس المدرسة ودفع كل احتياجاته من خلال هذا القرض التمويلي، والذي يأخذه بناء على راتبه الشهري، وفيما يلي بعض النقاط الهامة التي يجب توافرها حتى تحصل على تمويلك في بإجراءات ميسرة.

قرض شخصي بدون كفيل

سيم منحك مبلغ مالي يصل إلى 2 ونصف مليون ريال بدون كفيل لجميع المواطنين السعوديين من الشباب والمتقاعدين، قرض للمتقاعدين يبدأ من 10 ألف ريال، والمقيمين أيضا بداخلها، وتكون فترة استحقاق دفع القرض خلال فترة زمنية تصل حتى 60 شهرا، ونسبة هامش الربح تنافسية، ويقوم البنك بالإعفاء من سداد باقي القرض لجميع الأفراد إذا كان هناك حدوث عجز كلي لا قدر الله أو وفاة صاحب القرض، ويمكنك أن تقم بالسداد مبكرا في أي وقت مناسب لك، ويحق للمتقاعدين الحصول على القرض وفق بعض الشروط المعلن عنها.

شروط قرض المتقاعدين بمبلغ 2,5 مليون ريال

هناك بعض النقاط الأساسية التي يجب توافرها وهي أن يكون الدخل الشهري للمتقاعدين يبدأ من 1900 ريال، في حين أنه إذا أراد أحد من الموظفين الشباب المواطنين السعوديين الحصول على القرض فلابد أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 2000 ريال، وللمقيمين غير السعوديين داخل المملكة فيجب أن يكون الراتب الشهري يبدأ من 5000 ريال، علما بأنه سوف تكون فترة السداد هي 60 شهرا، ويتاح لجميع الأفراد الحصول على القرض سواء كان موظف أو متقاعد، ويجب أن يكون عمر العميل المتقدم لطلب القرض يبدأ من 18 عاما إذا كان سعودي، ويبدأ من 23 عاما إذا كان مقيم، ويصل العمر إلى 75 عاما مع أخر موعد في سداد الأقساط الشهرية.

كيفية طلب القرض للمتقاعدين والموظفين

يتم إحضار تلك الأوراق والمستندات حتى تتمكن من الحصول على القرض بموافقة سريعة وفورية، وهي صورة الهوية الوطنية، صورة الإقامة، كشف حساب بنكي، تعريف بالراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل، ونموذج طلب القرض الشخصي من بنك الراجحي، ويمكنك الحصول على القرض يا أما عن طريق تطبيق الراجحي، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء على الرقم 8001241222.