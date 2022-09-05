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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444 عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب في المقال التالي
عمر شويل - جدة اليوم يشغل الكثير محرك البحث جوجل بهذا الموضوع الهام وهو رابط التسجيل في الرخصة المهنية للعام 1444 وذلك لأنه موضوع هام عند الكثير، وبسبب ذلك سنوضح لكم بعض التفاصيل لهذا الموضوع عن طريق هذه المقالة، وكذلك أيضًا نتعرف على أهم الشروط الواجب أن تتوفر على المتقدم ليتم الحصول على هذه الرخصة.
مواعيد التسجيل في اختبارات الرخصه المهنية
بدأ الموقع الرسمي لنظام الرخص المهنية في أن يستقبل طلبات الخاصة بالتسجيل في الرخصة المهنية وذلك اعتباراً بالتاريخ الميلادي من يوم 29 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام الميلادي 2022 والموافق بالتاريخ الهجري 2 من شهر صفر الجاري من العام الهجري 1444، المقرر أن عملية التسجيل تستمر بالتاريخ الميلادي إلى يوم 8 من شهر أكتوبر القادم لعام 2022م والذي يوافق بالتاريخ الهجري يوم 12 من الشهر الهجري ربيع الأول لعام 1444، وتلك المعلومات جميعها تخص المعلمين الرجال، أما عن موعد بدء التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمات النساء، وتبدأ عملية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوية العام والتخصصي إلى النساء اعتبار من تاريخ يوم 5 من سبتمبر الجاري 2022 والموافق للتاريخ الهجري من يوم 9 من صفر 1444، وسوف يستمر إلى تاريخ يوم 26 من نوفمبر 2022م والذي يوافق بالهجري تاريخ يوم 2 من جمادي الأولى 1444.
رابط وخطوات التسجيل في الرخصة المهنية
- قم بتسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع لهيئة التقويم للتعليم والتدريب .
- نسجل الدخول من “النفاذ الوطني الموحد”.
- ثم بكتابة كلمة المرور واسم المستخدم.
- ثم قم بكتابة رمز التحقق، ثم قم بالضغط على زر “تسجيل الدخول”.
- سيرسل لد رمز من خلال رقم الهاتف المسجل في أبشر.
- ثم عليك كتابة الرمز في المكان المحدد له.
- ثم ندخل إلى الملف الشخصي، ونضغط على زر “الاختبارات”.
- ثم ندخل أيضًا إلى ملف المستخدم، من خلال المركز الوطني للقياس.
- نكتب جميع البيانات المطلوبة، ثم نضغط على زر “التالي”.
- نحدد المدينة التي سوف تجري فيها تلك الاختبار.
- ثم نحدد مكان ونوعد الاختبار، ونضغط على زر “التالي”.
- نضغط على زر الموافقة على وقت الاختبار المحدد.
- سوف يظهر أمامك طرق عديدة ليتم الدفع، وهم: بطاقة مدى، ونظام سداد، وبطاقة الائتمان.
- اضغط على طريقة الدفع الذي تكون مناسبة لك.
- ثم نقوم بالاحتفاظ بالتفاصيل الخاصة بتلك الاختبار، وهي: موعد الاختبار، وتخصصه، ومقر تلك الاختبار، ورقم المقعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444 عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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