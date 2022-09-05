نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 5 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 5 سبتمبر 2022 لجميع عيارات الذهب وأيضا سعر اونصة الذهب داخل السعودية والتي شهدت انخفاض اليوم علي المستوي العالمي، ويهتم الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالاطلاع علي سعر جرام الذهب داخل السعودية بشكل يومي لمعرفة التحديثات والتغيرات اليومية في أسعار الذهب وفي السطور التالية نعرض لكم جدول يحتوي علي أسعار الذهب اليوم في السعودية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 5 سبتمبر 2022

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 206.05 ريال وبالدولار الأمريكي بلغ نحو 54.95 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 نحو 188.88 ريال ويعادل بالدولار نحو 50.37 دولار.

يمكنك شراء جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين داخل السوق السعودي بسعر 180.29 ريال ويعادل بالدولار نحو 48.08 دولار امريكي.

حقق سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الاثنين نحو 154.53 ريال سعودي وبالدولار نحو 41.21 دولار امريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 نحو 120.19 ريال سعودي وبالدولار نحو 32.05 دولار.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 عيار 14 سجل نحو 120.19 ريال سعودي ويعادل بالدولار نحو 32.05 دولار.

وصل سعر اونصة الذهب في السعودية اليوم للبيع نحو 6,408.75 ريال سعودي وبالدولار 1,709 دولار امريكي.

سعر أونصة الذهب شراء في السعودية اليوم الاثنين نحو 6,412.50 ريال سعودي وبالدولار بلغت نحو 1,710 دولار.

أسعار شراء سبائك الذهب

سجل سعر سبيكة ذهب 1 جرام في السعودية اليوم نحو 226.65 ريال سعودي وبالدولار 60.44 دولار.

بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام الاثنين 5 سبتمبر 2022 نحو 1,071 ريال ويعادل بالدولار نحو 285.72 دولار.

يمكنك شراء جنية الذهب 8ج عيار 21 في السعودية اليوم الاثنين بسعر 1,730 ريال.

بينما بلغ سعر جنية الذهب 8ج عيار 22 اليوم الاثنين نحو 1,813 ريال.

حقق سعر جنية الذهب 8ج عيار 24 في السعودية اليوم نحو 1,978 ريال.

بذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 لجميع عيارات الذهب وسعر اونصة الذهب والجنية الذهب بالمملكة.