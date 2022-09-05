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عمر شويل - جدة تزايد البحث عن خطوات إثبات الحضور وحل الواجبات في منصة مدرستي في الآونة الأخيرة تزامنًا مع اقتراب بدء الدراسة للعام الجديد 2022-2023 باعتبارها من أهم الخدمات المقدمة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية والتي تضمن سير العملية التعليمية إلكترونيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنصة التعليمية المميزة

خطوات إثبات الحضور وحل الواجبات في منصة مدرستي

تسهيلًا على الطلاب قامت وزارة التعليم السعودي بتدشين هذه المنصة الإلكترونية المميزة، لتسجيل الدخول على المنصة ينبغي اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الموقع الرسمي.

إدخال كل من اسم المستخدم ورقم المرور في المكان المخصص لهم بشكل صحيح.

يتم الضغط على قائمة الواجبات المدرسية ثم اختيار الواجب الذي يريد الطالب حله.

الضغط على زر “تسجيل” عقب انتهاء الطالب من حل كل الأسئلة مباشرة.

طريقة إثبات الحضور والغياب في منصة مدرستي

أتاحت الوزارة إمكانية تسجيل الحضور والغياب إلكترونيًا عبر منصة مدرستي، وذلك من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى منصة مدرستي الرسمية.

لإتمام العملية بنجاح ينبغي على الطالب الدخول إلى حساب مايكروسوفت.

تسجيل اسم المستخدم ورقم المرور الخاص في الخانة المحددة ومن ثم النقر على زر “التالي”.

اختيار أيقونة “جدولي” وتحديد اسم الدرس الذي يرغب الطالب في حضوره ومن ثم الذهاب على اسم الدرس.

لتسجيل الحضور ينبغي الذهاب على كلمة “حضور”، وبهذا يتم تسجيل الحضور بنجاح.

حل الواجبات مدرستي

قامت الوزارة بتوضيح طريقة حل الواجبات عبر منصة مدرستي في النقاط التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى المنصة عبر موقع madrasati الرسمي.

الذهاب على “مقرراتي” ومن ثم اختيار المادة المراد حل واجباتها.

ينبغي على الطالب الضغط على بيانات الواجب، ثم اختيار حل الواجب ومن ثم النقر على إظهار النتيجة.

تظهر على الفور النتيجة باستخدام طريقة التصحيح التلقائي.

في نهاية مقال خطوات إثبات الحضور وحل الواجبات في منصة مدرستي حيث تم التعرف على طريقة الدخول على هذه المنصة الإلكترونية التعليمية المميزة وعرض طريقة إثبات الحضور والغياب، كما تم توضيح طريقة حل الواجبات عبر المنصة.