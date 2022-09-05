نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستقدام الإلكتروني ما هي الاوراق المطلوبه والشروط للاستقدام بالسعودية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستقدام الإلكتروني وهي إحدى العناوين التي تزايد البحث عنها باعتبارها من الخدمات المميزة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية في إطار لم شمل أسر العاملين في المملكة، حيث أتاحت إمكانية استقدام العاملين لأسرهم وفقًا لمجموعة من الشروط والأحكام لذا وجب التنويه عن هذه الخطوات بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

خطوات الاستقدام الإلكتروني

أتاحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إمكانية استقدام أسر العاملين في المملكة وهم الزوجة والأبناء بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية عبر موقع وزارة الداخلية.

تسجيل الدخول عبر الحساب الخاص بالمقيم على منصة أبشر.

يتم اختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية” والضغط عليها.

لإتمام المهمة بنجاح ينبغي الضغط على الإدارة العامة لشؤون الوافدين.

الضغط على أمر استقدام العوائل، ومن ثم الذهاب على إصدار تأشيرة.

تظهر على الفور صفحة تشتمل على العديد من البيانات التي يتم تعبئتها بواسطة

المقيم مع ضرورة التأكد من صحة البيانات والمعلومات المكتوبة ومراجعتها مراجعة دقيقة.

لإصدار التأشيرة ينبغي الضغط على طلب إصدار تأشيرة استقدام، مع كتابة كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

كتابة بيانات التابع أو المستقدم الجديد بدقة وتتضمن هذه البيانات الاسم، الجنسية العمر وغيرها الكثير من البيانات.

لاستكمال خطوات الاستقدام الإلكتروني ينبغي الموافقة على الشروط والأحكام.

يتم الضغط على أيقونة ” إضافة تابع” وكتابة كافة البيانات والضغط على تأكيد الطلب.

تظهر على الفور صفحة تعلمك بنجاح الطلب المقدم، وسيتم الرد في غضون شهر من تاريخ التقديم.

شروط الاستقدام

حددت الوزارة وجود بعض الشروط والإجراءات لاستقدام أسر المقيمين، وهي كالتالي:

ألا يتجاوز عمر الأبناء عن 18 عام.

استقدام زوجة واحدة فقط.

ينبغي طباعة الإيصال.

ينبغي أن تكون صلاحية إقامة العامل أكثر من 3 شهور.

في نهاية مقال خطوات الاستقدام الإلكتروني حيث تم التعرف على خطوات استقدام أسر العاملين في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا الأمر الذي يوفر الوقت والجهد، مع توضيح شروط الإستقدام لضمان استيفاء المتقدم الشروط الواجب توافرها.