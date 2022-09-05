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عمر شويل - جدة رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1444 برقم الهوية، قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور لمساعدة شريحة مجتمعية تستهدف الأسر والأفراد الأشد حاجة، وتزويدهم بالدعم المادي لتحسين معيشتهم. وقامت الوزارة بتوفير هذا البرنامج للتسهيل في إجراء معاملات التسجيل، والقيام بدراسة الحالات المستحقة للدعم من خلال النظام الجديد.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

قبل البدء في تسجيل الضمان الاجتماعي المطور، يجب توافر مجموعة من الشروط و المتطلبات وضعتها الوزارة لهذا النظام، وقد جاءت هذه الشروط كالآتي:

يجب أن يكون الموظف سعودي الجنسية، وأن يكون مقيماً بشكل دائم في السعودية الأتي: المرأة الأجنبية علي أن تكون متزوجة من سعودي الجنسية. أبناء الزوجة في حالة كون المرأة مطلقة من زوج أجنبي (غير سعودي). الأرملة التي تربي أيتام وكذلك الأيتام ، وجميع من لدية بطاقات للتنقل ، وكذلك ذوي الهمم. السيدة غير السعودية ولها أبناء سعوديين حتي لو كانت أرملة أو مطلقة من زوج سعودي.

يشترط أن يكون الدخل المحتسب للموظف أقل من الحد الأدنى للمعاش والذي يبلغ 1100 ريال سعودي للموظف، و550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد عائلته.

في حالة إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتعتبر كل أسرة مستقلة وتستحق المعاش بشكل مستقل.

لا بد ألا يمتلك الموظف أصولا ذات قيمة.

يجب على الموظف الالتزام بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالتعليم والصحة للأبناء وبرامج التوظيف والتدريب للقادرين من أفراد الأسرة.

لا يؤثر استحقاق الأسرة للمعاش في حال إقامة أحد أفرادها للدراسة خارج المدينة التي تسكن فيها الأسرة.

كما يجب ألا يكون الموظف مقيما في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي تقوم الدولة برعايتها مثل مراكز الرعاية الاجتماعية والصحية، والسجون، والمستشفيات، وما في حكمها.

لا بد أن تنطبق معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام على الموظف، بحيث يحسن توزيع التعويض الذي يتم منحه له.

كما أن شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل هو كالآتي: ألا يقل عمر المتقدم للاستفادة من الضمان الاجتماعي عن 35 عام. وألا يكون قد قدم تسجيل في العمل في مؤسسة التأمين الاجتماعي قبل ذلك. لا بد من تقديم وثائق طبية تثبت أن المتقدم لا قدرة له على أداء المهمة الوظيفية الحالية.



رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1444 برقم الهوية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المستفيدين من النظام بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم في برنامج الضمان الاجتماعي 1444. وعليه فقد وفرت رابط لتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي إلكترونياً محدد لتلقي طلبات كافة المواطنين الراغبين في تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور.

بعد الحديث عن رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1444 برقم الهوية في المملكة العربية السعودية، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي تطرقنا فيه للحديث عن الخطوات المطلوبة لتحديث البيانات لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور من خلال الصفحة الإلكترونية الرسمية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.