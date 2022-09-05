نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شراء الغقارات والمنازل بقيمة 5 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شراء الغقارات والمنازل بقيمة 5 مليون ريال .. يبحث الكثير من المواطنين والأسر وكذلك الشباب في المملكة العربية السعودية عن الطريقة المثلى من أجل الحصول على التمويل الشخصي والقرض الذي يمكن من خلاله شراء المنازل وكذلك العقارات الجيدة للسكن له ولأسرته وفقًا للشروط الإسلامية بدون فوائد وكذلك بدون زيادة كبيرة وعلى أقساط طويلة المدى للمبلغ الكبير من أجل إتمام عملية الشراء وسنشرح لكم في مقالتنا هذه كل ما يخص القروض والتمويلات الشخصية من أجل الحصول على قرض العقارات واشراء االمنازل بكل سهولة ويسر كتمويل شخصي ويقدم مصرف الراجحي الشهير في السعودية والذي يعد من أفضل البنوك والمصارف في العالم العربي بالكامل في التمويلات والقروض السهلة والميسرة وكذلك المناسبة لللمواطنين والتي تناسب أحكام الشريعة الإسلامية وبأسهل فترات السداد.

قرض شراء الغقارات والمنازل

ويعد قرض تمويل العقارات وشراء المنازل من أهم وأشهر القروض التي يقدمها مصرف الراجحي للمواطنين.

في المملكة العربية السعودية وذلك لإقبال الكثيرون عليه بسبب المساعدات التي يقدمها البنك للمواطنين.

فالمبلغ المالي يكفي شراء أفضل المنازل أو قطع الأرض والبناء عليها بجانب أن الشروط الميسرة التي يقدمها البنك.

تجعل كل شئ في القرض سهلًا وبسيطًا أي تشجع عليه بجانب فترات السداد وإمكانية التقسيط المبلغ يكون وفقًا لراحة الفرد.

شروط الحصول على القرض العقاري لشراء المنازل وغيرها من البنوك السعودية

وبالنسبة للشروط الخاصة بالحصول على قرض العقارات من الراجحي فقد حدد المصرف أن ينبغي على المواطن.

الراغب في الحصول على القرض أن يكون على دراية كاملة ويجهز أسعار خاصة بالعقارات المشابهة للتي يريد .

شراءها والحصول عليها وأن يكون نسبة التمويل السنوية 25 % موزعة على 3 سنوات على الأقل .

وكذلك أن يكون بإمكانه الحصول على القرض بقيمته الكلية والذي يكون موافقًأ لـ 58 ضعف مرتب الفرد الشهري.

ويتم تقسيم القرض على 20 عام ويسدد بما يتناسب القسط مع القرض والراتب الشخصي للفرد.

وهو ما يسمى راحة العميل في فترة السداد الطويلة وكذلك تحديد قيمة القسط بناءً على متطلباته الشخصية لكي يستطيع السداد دون تعثر .