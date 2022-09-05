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عمر شويل - جدة شروط دخول البحرين من السعودية بالسيارة .. يبحث الكثير من المواطنيين في المملكة العربية السعودية عن الشروط التي وضعتها المملكة البحرينية فيما يخص الانتقال للمواطنين السعوديين من المملكة إلى البحرين عن طريق السيارة وكذلك الضوابط والقواعد والأحكام التي يجب على السعوديين الالتزام بها حتى تتمكن السلطات البحرينية من السماح لهم بالعبور من على جسر الملك فهد بالسيارات الخاصة بكل فرد والانتقال مباشرة إلى دولة البحرين .

شروط دخول البحرين من السعودية

فقد أعلنت الحكومة البحرينية في وقت سابق عددًا من الشروط والضوابط التي يجب على الأفراد.

داخل المملكة العربية السعودية اتباعها وخاصة الراغبين في التوجه والانتقال إلى البحرين .

ودخولها عن طريق السيارات باستخدام جسر الملك فهد وأبرز هذه الشروط أن يكون الدخول.

بإذن رسمي مصدق من قبل الحكومة في البحرين بدخول البلاد.

وكذلك أن يكون الفرد الراغب في الانتقال من السعودية للبحرين تجاوز الـ 18 عام .

بجانب أن يكون ممتلكًا لجواز سفر سعودي ساري تاريخه.

بجانب أن تتأكد السلطات البحرينية من صحة الفرد وسلامته الجسدية والصحية عن طريق الامنثال.

لمراكز الفحص الطبي والمراقبة الصحية بعد التأكد من بياناته الشخصية .

بجانب أن المسافرين من المملكة العربية السعودية يخوضون عدة اختبارات متقدمة من قبل البحرين .

وأن يمتثل ويرضخ الفرد الراغب في التنقل لجميع الشروط.

وكذلك الأحكام والضوابط الموجودة بالبحرين والتابعة لوزارة الصحة من أجل الالتزام بها .

وإن كان الفحص الخاص به نتيجته سلبي يتم إلغاء الحجر الصحي.

كيفية السفر الخاصة بالسعوديين للانتقال من المملكة العربية السعودية إلى دولة البحرية بالسيارة.

من خلال عبور الجسر المخصص لذلك وهو جسر الملك فهد فينبغي أن يحصل الفرد على الموافقة من الجهات البحرينية.

والحكومة عن طريق الحصول على الجرعات الثلاثة بالنسبة للبالغين من جرعات لقاح كورونا.

وفقًا لتعليمات وزارة الصحة البحرينية والانتقال إلى الجرعة التنشيطية الخاصة بالسفر .

وينبغي الحصول عليها قبل 8 أشهر وأن لا يقل عدد الجرعات التي يحصل عليها من عمرهم أقل من 16 عام .

على جرعة واحدة من اللقاح وكذلك الأقل من 12 عام الأطفال .

لابد من وجود يوليصة التأمين الخاصة ضد فيروس كورونا.