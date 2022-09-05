نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على قرض سيارة الضمان الاجتماعي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على قرض سيارة الضمان الاجتماعي … الكثير من المواطنين والشباب والنساء وكذلك أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية دائمي البحث عن الطريقة الصحيحة والشروط وكذلك الخطوات اللازمة من أجل التقديم على القرض الخاص بسيارة من الضمان الاجتماعي السعودي لمنح الموافقة من بنك السعودي للتنمية الاجتماعية الذي يعتبر أحد برامجه وحلوله التمويلية التي تناسب مع احتياجات وحاجة كل الأسر السعودية وخاصة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود وكذلك المنخفض فالبنك يقدم لهم إمكانية الدخول بشكل إلكتروني وطلب التمويل الشخصي السريع عبر الإنترنت بكل سهولة دون الحاجة للتوجه إلى البنك وإذا كنت تريد أن تبحث عن الخطوات وكذلك الرابط فنقدمه لك في السطور التالية .

قرض سيارة الضمان الاجتماعي 1444

وبالنسبة للخطوات والطريقة الصحيحة من أجل التقديم على قرض السيارة الخاصة بالضمان الاجتماعي.

فكل ما عليك فعله هو أن تحضر كافة الأوراق والمستندات التي يطلبها البنك ومنها بطاقة الهوية .

وكذلك العنوان ورقم الهاتف الخاص بأبشر ورخصة قيادتك وغيرها .

وكذلك معرفة طرق السداد بالبطاقة الائتمانية وقم بعمل تلك الخطوات .

أولًا الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعي السعودي.

وبعدها تقوم بالضغط على كلمة رابط الحساب الجديد ستظهر أمامك استمارة بها بيانات مطلوبة منك.

قم بكتابتها بكل عناية .

وبعدها اضغط على كلمة ادخل بواسطة النقاذ الوطني والموحد.

من أجل عمل حساب جديد في بنك التنمية الاجتماعية وبعدها انتقل لكلمة الخدمات الإلكترونية.

ومن ضمن الخدمات التي أمامك خدمات الأفراد ستختارها.

ثم ستتوجه إلى تمويل العمل الحر من أجل اختيار تمويل السيارة.

وبعدها اضغط على الرابط الخاص بالتقديم على قرض السيارة .

وسوف تقوم بحجز موعد إلكترونيًا داخل فرع من فروع البنك الأقرب لك .

وبعدها سيقوم مسؤولي البنك بالتواصل معك من أجل تأكيد الموعد لتقديم المستندات .

وكذلك الضمانات من أجل الحصول على ذلك القرض بكل سهولة ويسر.

ويمكنك الحصول على التمويل إذا توافرت بك هذه الشروط

أن تكون أو يكون طالب القرض أو التمويل سعودي الجنسية.

وألا يكون عليه ديون أو مديونية لأي بنك آخر .

وأن يكون الحد السنوي للدخل 120ألف ريال .