للبيع بسعر رخيص سيارات هونداي مستعملة بالسعودية بحالة جيدة

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عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا في إمتلاك سيارة جديدة لتوفر عليهم الوقت والجهد في الإنتقالات وتعطي لهم بعض الراحة والرفاهية هم وأسرهم وأيضا توفر لهم الخصوصية اللازمة لهم ولكن أسعار السيارات الجديدة تقف حائلا دون تحقيق هذا ولذلك إتجه البعض منهم للبحث داخل أسواق السيارات المستعملة التي تكتظ بالعديد من أنواع السيارات المستعملة بأسعار تناسب الجميع. سيارة هيونداي إلنترا موديل 2005 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا موديل 2005 مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 6000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا تم قيادتها 24663 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

تأتي السيارة هيونداي إلنترا بهيكل من السيدان.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0581826882 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966581826882. للبيع سيارة هيونداي سانتافي موديل 2018 مستعملة سيارة هيونداي سانتافي موديل 2018 مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة هيونداي سانتافي مستعملة 15000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي سانتافي أوتوماتيك.

السيارة هيونداي سانتافي تم قيادتها 10000 كيلو متر.

السيارة هيونداي سانتافي متوفرة بلون خارجي فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي سانتافي البنزين.

تأتي السيارة هيونداي سانتافي بهيكل رباعي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي سانتافي مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966596120627. سيارة هيونداي أكسنت موديل 2008 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي أكسنت موديل 2008 مستعملة للبيع في مدينة الباحة.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 10500 ريال سعودي.

أتاحة البائع إمكانية الحصول على السيارة هيونداي أكسنت بالتقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي أكسنت تم قيادتها 264000 كيلو متر.

كما ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي بنفسجي.

كما أن الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583379898 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583379898.

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