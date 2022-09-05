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عمر شويل - جدة خطوات وطريقة التسجيل فى نظام رايات 1444 .. يبحث الكثير من المواطنين والأفراد الراغبين في التطوير والتدريب في المملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة وكيفية التسجيل في النظام السعودي رايات وهو الموقع الإلكتروني والنظام الأفضل الذي قدمته وزارة التربية والتعليم بالسعودية لكافة المراحل الدراسية والتعليمية من أجل مساعدة الطلاب على رفع مستوى التعليم والعلم لديهم .

خطوات وطريقة التسجيل فى نظام رايات 1444

وبالنسبة للطريقة الصحيحة من أجل التسجيل في النظام الإلكتروني الخاص بموقع ومنصة رايات كل ما عليك فعله هو.

أن تقوم باتباع هذه الخطوات بشكل مباشر :-

قم بالدخول إلى موقع الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني.

وبعدها قم بالضغط على اختيار خدمات إلكترونية ثم اختر من الخيارات رايات خدمات إلكتروني للمتدربين.

ثم ستنتقل بك الصفحة إلى التسجيل بالبريد الإلكتروني قم بالتسجيل وفي حالة المرة الأولى.

ستقوم بعمل حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بك.

وبعدها ستنقلك لصفحة بها بعض المعلومات التي لابد أن تقوم بملءها بشكل دقيق.

ومنها الاسم بالكامل وكلمة المرور وغيرها من المعلومات .

وبعد أن تنهي عملية التسجيل وتتأكد من صحة تلك البيانات المدخلة .

فستقوم بتسجيل العضوية بكل نجاح والاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئة كمدرب أو متدرب.

تسجيل ذاتي في نظام رايات الإلكتروني للمتدربين

ويمكن أيضًا للمدربين أن يقوموا بالتسجيل ذاتيًا في النظام الإلكتروني الخاص برايات الإلكتروني بشكل سهل .

وبسيط فالمنصة تتيح للفرد التسجيل كمدرب أو متدرب كل ما عليك فعله هو.

الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع رايات الإلكتروني.

وبعدها قم بالضغط على زر المتدربين من القائمة التي أمامك.

وبعدها قم بالضغط على كلمة خدمة تسجيل رايات الذاتي.

وبعدها اختر من الخانة prepare for registration وذلك لمعرفة الصلاحيات الممنوحة لهذه المستخدم .

من أجل التسجيل بجميع الدورات التدريبية الموجود في المنصة.

وبعدها قم بالضغط على كلمة registration for classes .

من أجل مساعدة كل مستخدم الاختيار الخاص بالمقررات الدراسية التي يرغب الالتحاق بها.

وكذلك الاطلاع على كافة المعلومات وبعدها ستقوم بكتابة كافة البيانات الخاصة بك سواء الشخصية.

أو حتى المعلومات عن التعليم في أماكنها الصحيحة .

وبعدها قم باستكمال العملية الخاصة بتسجيل العضوية على النظام الذاتي .