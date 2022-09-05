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عمر شويل - جدة صرف بدل الزي والحقيبة المدرسية لأسر الضمان الاجتماعي 1444 ..تتسائل الكثير من الأسر في المملكة العربية السعودية عن الموعد الرسمي الذي سيتم فيه صرفهم للبدلات الخاصة بالزي المدرسي للطلاب وكذلك بدل الحقيبة المدرسية لكل الأسر المستفيدة والمسجلة في الضمان الاجتماعي المطور 1444 وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية أنه سيتم الصرف قريبًا وذلك للأسر المخصصة للضمان الاجتماعي والمسجلة في الوزارة وقد تم الإعلان عن استعدادات صرفها للطلبة قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

صرف بدل الزي والحقيبة المدرسية

وتوفر المملكة العربية السعودية عن طريق برامج الضمان الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية.

والتنمية الاجتماعية بتعليمات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالمساعدات.

سواء مادية أو عينية للطلاب الغير مقتدرين في صرف الزي المدرسي الخاص بهم ليكونوا مثل زملاءهم في المدارس.

السعودية وكذلك الأدوات المدرسية التي يحتاجها كل طالب أثناء دراسته في المدرسة.

لكي لا يكون هناك مميزين وطلبة عاديين فالكل سواسية.

قيمة بدل الزي وحقيبة المدرسة

وإذا كنت تتسائل أو يطرح عليك السؤال الخاص بالسعر أو قيمة أو كم يبلغ البدل الخاص بالزي المدرسي للطلاب .

وكذلك الحقيبة المدرسية لأبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي فهوي يقدر بقيمة 120 ريال سعودي.

من أجل الزي المدرسي وكذلك الحقيبة المدرسية

دعم أسر الضمان

أما الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية وحكومة خادم الحرمين الشريفين عن طريق وزارة الموادر البشرية.

والتنمية الاجتماعية للأسر المستحقة للضمان الاجتماعي المطور والمسجلين في البرنامج .

هو دعم مادي كراتب شهري يصرف بشكل ثابت شهريًا وهدفه الإعاشة وتقديم يد العون للأسر .

وتخفيف العبئ عليهم وكذلك النظر إلى الجانب الدراسي لأبنائهم فلا يقومون بدفع مصروفات مدرسية .

أو رسوم دراسية للكتب وكذلك يصرف لهم البدل الخاص بالحقيبة المدرسية وكذلك الزي المدرسي.

فلا يكون لديهم أي لوازم ناقصة ولا يحتاجون إلى شئ .

وهنالك الكثير من البرامج الداعمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للمواطنين.

والأسر محدودي الدخل وكذلك الذين ليس لهم وظيفة أو دخل أو عمل للإنفاق على أسرهم .