نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة روضتي الافتراضية وتسجيل الأبناء في عمر القبول 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة روضتي هي أحد وسائل التعلم عن بعد التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة، وأتاحت رابط الدخول لكل طلاب الروضة في عمر القبول، وكذلك المعلمات وأولياء الأمور، عمومًا فقد استهدف كافة القائمين على خدمة مرحلة الروضة من الإداريين والمديرين والمعلمين، بواسطة نظام تعلم جذاب، يبسط التعليم ويقدمه في شكل أسهل للأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وقد سمحت لولي الأمر التسجيل في منصة روضتي، لكي يطلع على كافة الأنشطة المقدمة، ويساعد الابن على التعلم، عن طريق نظام رقمي يماثل التعليم في منصة مدرستي.

رابط دخول منصة روضتي

أصبح رابط دخول منصة روضتي هو نفس رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa، وعلى هذا فإن منصة مدرستي هي البوابة الرئيسية التي يحصل منها كافة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداءًا من المرحلة التمهيدية (ما قبل الابتدائية) مرورا بمرحلة رياض الأطفال، وصولًا إلى المرحلة الثانوية، على الخِدْمَات المختلفة.

منصة روضتي تسجيل الدخول

لكي يتمكن الطالب أو ولي الأمر من تسجيل دخول منصة روضتي عليه الانتقال إلى منصة مدرستي، كالتالي:

عزيزي الطالب افتح رابط منصة مدرستي. اضغط على تسجيل الدخول إلى الروضة الافتراضية. اكتب بيانات الحساب المسجل. سجل اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على تسجيل الدخول.

كما يوجد طريقة أخرى لدخول الروضة الافتراضية عن طريق تطبيق روضتي، الذي أعلنته وزارة التعليم من قبل، وكان الاستفادة بالخدمات مرهون بتثبيت التطبيق، وإنشاء حساب عليه، لذلك ينتقل الطالب إلى تطبيق روضتي، ثم يضغط على تسجيل الدخول، ثم يسجل البيانات التي تم تعيينها من قبل، ثم النقر على أيقونة الدخول.

منصة روضتي وزارة التعليم

منذ بداية العام الدراسي السابق 1443 أعلنت وزارة التعليم عن رابط دخول منصة روضتي؛ التي هي المنصة الرقمية المخصصة للأطفال في مرحلة ما قبل الابتدائي، في عمر القبول، من سن ثلاث إلى ست سنوات، حيث تقدم التعليم بشكل تفاعلي جذاب يعتمد على الصور والألوان، والفيديوهات التعليمية، كما تدعم التعلم الذاتي عن طريق تيسير وتسهيل التعليم.

تسير منصة روضتي على غرار منصة مدرستي من حيث التعليم المتزامن الذي يكون بالتواصل المباشر مع معلمة رياض الأطفال، وكذلك التعليم غير المتزامن الذي توفر بواسطته المعلمة المحتوى المتنوع الذي يضم الأنشطة والمحتوى الرقمي التفاعلي، الذي يرجع إليه الطلاب في أي وقت.

منصة روضتي الافتراضية

تستهدف منصة روضتي الافتراضية عبر رابط الدخول العديد من الفئات المعنية بشؤون رياض الأطفال؛ وفيهم الأطفال والمشرفات والمعلمات، كذلك أولياء الأمور والمديرين، كما تحاكي الواقع المطبق في فصول رياض الأطفال الواقعية، عبر الفصول الافتراضية، التي تتضمن الأنشطة الرقمية، ومتابعة الحضور والغياب.

كما توفر منصة الروضة الافتراضية خدمة التواصل بين المعلمات وأولياء الأمور لاستقبال الاستفسارات، وتوفير الرد المناسب.