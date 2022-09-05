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عمر شويل - جدة طريقة إضافة المرفقات في نظام نور …من العبارات البحثية الأكثر طرحًا على المواقع البحثية بشبكة الإنترنت من المواطنين في المملكة العربية السعودية والخاصة بأولياء الأمور ويتسائلون عنها هي كيفية الإضافة الخاصة بالمرفقات على نظام نور التعليمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السعودية والخاصة بمن لديهم أطفال في الصف الأول الابتدائي فيتيح لهم نظام نور التعليمي إمكانية التسجيل والتقديم للطفل عبر الموقع بسهولة وملئ بياناته بالكامل لحجز مقعد له في المدرسة الأقرب لكل طفل دون الحاجة للتوجه إلى مقر المدرسة أو الإدارة التعليمية بسهولة ويسر .

طريقة إضافة المرفقات في نظام نور

أما عن الطريقة الصحيحة من أجل إضافة المرفقات التي يمكن أن يضعها ولي الأمر أثناء التسجيل لأبنه سواء.

رفع أوراق أو مستندات أو غيرها من أجل إنهاء عملية التسجيل الخاصة بالطفل أو بالولد كل ما عليك فعله .

هو الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام نور التعليمي وبعدها تقوم بتسجيل دخولك إلى النظام .

وتكتب اسم المستخدم وكذلك الرمز السري الخاص وبعدها تكتب رمز التحقيق المرئي الظاهر أمامك .

واضغط على تسجيل دخول وبعدها بكل سهولة تقوم بالضغط على تسجيل الأبناء.

ثم تضغط على إضافة مرفقات ستجدها أسفل الشاشة ثم تقوم بكتابة البيانات التي تخص الطفل .

وكذلك المدرسة الذي يريد التقديم بها وتختر إضافة وتقوم بالضغط على تحميل.

وسيظهر لك الاختيار من سطح المكتب تقوم باختيار الملفات التي ترغب برفعها وإرفاقها على الموقع.

وتضغط تحميل ثم زر حفظ وبعد انتهاء الخطوات ستظر لك رسالة بأن التسجيل وارفاق الملفات قد تم بكل نجاح .

وبالنسبة لإرفاق الصور وكذلك المستندات عبر نظام نور فأثناء تسجيلك للطفل أو أي طلب داخل النظام ينبغي عليك.

أن ترفق مستندات تثبت صحة البيانات التي قمت بكتابتها وكذلك تؤكد أن طلبك المقدم صحيح من أجل دراسته .

والموافقة عليه قكل ما عليك فعله هو فتح موقع نظام نور وبعدها ستقوم بتسجيل الدخول.

بحساب ولي الأمر ثم تختار من الاختيارات كلمة تسجيل الأبناء وبعدها إضافة مرفقات .

ثم تتجه لأسفل الصفحة لتضغط على كلمة إضافة مرفقات مرة أخرى وسيطلب منك البيانات الخاصة .

بالطفل تقوم بكتابتها بشكل جيد وتضغط على كلمة الصورة أو المستند وتختار الصور.

أو المستندات من مكانها وضغط على إضافة ثم تحميل ورفع الصور بعدها ستظر رسالتك بنجاح اتمام طلبك.