نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبار الرخصة المهنية 2022 ورابط التسجيل للمعلمين والمعلمات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح مواعيد اختبار الرخصة المهنية 2022 للمعلمين والمعلمات وفق ما أعلنت عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث أعلنت الهيئة رسمياً عن مواعيد التسجيل في اختبارات الرخصه المهنيه للرجال والنساء بالاختبارين التربوي العام والتخصصي، كما حددت فترة الاختبارات للاختبارين، علماً بأنه قد بدأت عملية التسجيل في نظام الرخص المهنيه للرجال، بينما من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل للمعلمات اعتباراً يوم الاثنين بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر لعام 2022م، ويمن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه الرسمي، إلى جانب الإطلاع على مواعيد الاختبارات لمعرفة متى يبدأ اختبار الرخصه المهنية 1444هـ، ، كما يمكن الإطلاع على شروط الرخص المهنية الآن عن طريق موقع ثقفني.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية 2022

بدايةً نود التعريف باختبار الرخصة المهنية وما أهمية أداء الاختبار بالنسبة للخريجين والخريجات، حيث عرفتها هيئة تقويم التعليم والتدريب بأنها وثيقة يتم إصدارها من جانب الهيئة وفق معايير وإجراءات تم تحديدها من جانبها، ومن يحصل على رخصة معلم يكون مؤهلاً لمزاولة مهنة التدريس على حسب مستويات محددة.

وأوضحت الهيئة أن مستويات الرخصة المهنية تكون وفق ما يلي (رخصة معلم – معلم ممارس – معلم متقدم – معلم خبير)، وتتضح أهمية الحصول على رخصة المعلم عند التقديم على الوظائف التعليمية، حيث تعتبر من أهم المتطلبات الواجب توافرها لدى المتقدم لشغل وظيفة تعليمية، أما فيما يتعلق بمواعيد الدخول لاختبارات الرخصة المهنية، فيمكن الإطلاع عليها من خلال النقاط التالية:

فترة الاختبار التربوي العام للرجال والنساء تبدأ اعتباراً من 11 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 17 ربيع الثاني 1444هـ، وتستمر حتى 14 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 20 ربيع الثاني 1444هـ.

للرجال والنساء تبدأ اعتباراً من 11 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 17 ربيع الثاني 1444هـ، وتستمر حتى 14 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 20 ربيع الثاني 1444هـ. تبدأ فترة الاختبار التخصصي للرجال والنساء اعتباراً من تاريخ 21 يناير 2023م الموافق لتاريخ 28 جمادي الآخرة لعام 1444هـ، وتستمر حتى 25 يناير 2023م الموافق لتاريخ 3 رجب 1444هـ، وهذه المواعيد تشتمل على اختبارات النساء والرجال.

رابط التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه 1444

بعد الإطلاع على مواعيد اختبار الرخصة المهنية 2022 للمعلمين والمعلمات من خلال النقاط المرفقة أعلاه، فيمكن الآن الحصول على رابط تسجيل دخول نظام الرخص الإلكتروني للتسجيل في الاختبارات إلكترونياً عن طريق النت من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التسجيل في اختبار الرخص المهنيه (tpl.etec.gov.sa).

ومن المقرر وفقاً للجدول الزمني أو مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444، فقد بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب في استقبال طلبات التسجيل في الاختبارات للرجال، وسيتم البدء في استقبال الطلبات من النساء اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر لعام 2022م الموافق لتاريخ التاسع من شهر صفر لعام 1444هـ.