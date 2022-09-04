موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58لشهر سبتمبر 2022 وصفر 1444

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عمر شويل - جدة يتساءل المواطنون السعوديين عن موعد صرف حساب المواطن للشهر الحالي، من الأمور التي تهم المواطنين السعوديين المقيدين في “برنامج حساب المواطن”، وهو برنامج تطويري، تم إنشائه لإعانة المواطنين الذين هم بحاجة للمساعدات المالية، والتي تقررها الحكومة من أجل توفير حياة جيدة لهم، والراتب الشهري من هذا البرنامج يختلف قدره بين شخص وآخر على حسب حالته المادية، أما التاريخ المنتظر توزيع المستحقات المالية فيه، وكيفية الاستعلام عنه، هذا ما سنخبركم به بعد قليل.

موعد صرف حساب المواطن

كانت الجهات السعودية أعلنت منذ فترة، أنه سيتم تحديد موعد نزول حساب المواطن في تاريخ محدد كل شهر، يتم فيه منح المستحقات المالية لجميع الأشخاص المنضمين لـ “برنامج حساب المواطن”.

وقد أعلنوا أنه سيكون اليوم العاشر من أي شهر ميلادي، وبما أننا في بداية شهر فبراير، فمن المفترض أن يصل الجميع رواتبهم في اليوم العاشر من هذا الشهر.

لكن في حال صادف اليوم العاشر يوم عطلة رسمية، مثل الجمعة مثلًا، فسيتم تعجيل الموعد للخميس الذي يسبقه، وإن تصادف يوم سبت فيتم تأجيله لليوم التالي الأحد.

ومن جانبها حددت السلطات السعودية رقم مختصر يخص خدمات الدعم المالي المقدم من حساب المواطن بغرض الاستعلام أو تقديم الشكاوى، وهذا الرقم هو: 19912.

موعد نزول حساب المواطن هذا الشهر الدفعة 58

يتساءل العديد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن حول موعد صرف الدفعة 58 الخاصة بشهر سبتمبر 2022 الموافق شهر صفر 1444، حيث وفق نظام صرف حساب المواطن سيتم إيداع الأموال في حسابات المستفيدين البنكية في يوم الأحد المقبل الحادي عشر من سبتمبر 2022 الموافق الخامس عشر من شهر صفر 1444

طريقة الاستفسار عن الدفعة 58 من حساب المواطن

يمكن لمستحقي الدعم التساؤل أو الاستفسار عن الدفعة الجديدة. من حساب المواطن لشهر فبراير. والطريقة تتم خطواتها إلكترونيًا. ويتطلب منك الأمر أن تفتح بيانات هاتفك، أو تتأكد من اتصاله بشبكة الواي فاي، والخطوات كالآتي:

ادخل إلى الموقع الرسمي المخصص لخدمات حساب المواطن .

بعد ذلك اكتب البيانات التي سيطلب من تدوينها.

ثم تأكد أن كل ما كتبته صحيح.

بعد ذلك اكتب بعدها رقم هويتك الوطنية.

ثم قم باختيار على “دعم المواطن”.

ستظهر صفحة خاصة بها جميع البيانات الخاصة بك.

سيطلب منك بيانات أخرى، اكتبها.

بعد ذلك قم باختيار كلمة “استعلام”.

حتى الآن لا يوجد موعد صرف حساب المواطن محدد لشهر فبراير. لكن يمكننا استنتاج التاريخ من خلال ما أعلنه المسئولين. من أن اليوم العاشر من كل شهر سيكون اليوم المحدد لإيصال الرواتب لمستحقيها.