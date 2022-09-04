رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية أون لاين 1444

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عمر شويل - جدة تقدم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتميزة من خلال موقعها الإلكتروني، مثل خدمات التأمين الاجتماعي عبر الإنترنت، وتسجيل الدخول، وما إلى ذلك، لتسهيل جميع المستفيدين في مختلف أنحاء المملكة، وذلك من أجل لتلقي خدمات المؤسسة إلكترونيًا من التطبيق أو من خلال موقعها الإلكتروني.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تم إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ ورصد أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المتعلقة بتطبيق التأمين القانوني، وتحصيل الاشتراكات من أصحاب العمل وتعويضات جميع المستحقين، حيث ان المؤسسة العامة للتأمينات هيئة عامة وهي مستقلة مالياً وإدارياً، يحكمها مجلس إدارة مكون من 11 عضواً، يشمل:

يترأس المجلس وزير العمل.

نائب رئيس المؤسسة.

ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الصحة.

المشاركون في النظام هم ثلاثة أشخاص يعملون بجودة عالية.

ثلاثة أعضاء هم من أرباب العمل.

تسجيل الدخول إلى التأمينات الاجتماعية

تتيح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجميع المستفيدين فرصة الدخول إلى نظام التأمين إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المكون من 4 أرقام.

انقر فوق تسجيل الدخول.

بمجرد تسجيل الدخول، تتوفر جميع خدمات الصندوق المقدمة إلكترونيًا للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة دون الحاجة إلى زيارة مكاتبها.

طريقة التسجيل في التامينات الاجتماعية اون لاين

إذا لم يكن لديك حساب في خدمة التأمين عبر الإنترنت، فيمكنك الحصول على حساب جديد باتباع هذه الخطوات.

قم بتسجيل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

سجّل الدخول إلى “سجل الآن” في أسفل نافذة تسجيل الدخول على اليسار.

حدد أحد المشتركين أو قم بتسجيل الدخول إلى صاحب العمل أو مزود الخدمة الخاص بك.

انقر فوق “تسجيل” في الجزء السفلي من كل.

أدخل البيانات والمعلومات المطلوبة بالضبط وانقر فوق حفظ قبل تسجيل الدخول.

تسجيل التأمين عبر الإنترنت عبر بوابة نفاذ

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيضًا بتمكين تسجيل الدخول إلى النظام عبر الوصول الوطني الموحد باتباع الخطوات التالية: