أحصل على تمويل شخصي بـ 300 ألف ريال لجميع الفئات بالسعودية 1444 هـ

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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على تمويل شخصي بـ 300 ألف ريال لجميع الفئات بالسعودية، يستطيع المقيمين في المملكة العربية السعودية أو المواطنين في الحصول على تمويل شخصي بقيمة ٣٠٠ ألف ريال سعودي، وكذلك الحصول على قروض دون الحاجة إلى كفيل أو مصاريف إدارية، في هذا المقال سوف نتحدث عن شروط الحصول على تمويل وكيفية الحصول على التمويل تابعوا معنا.
طريقة الحصول على تمويل شخصي بـ 300 ألف ريال
يعتبر البنك الأهلي وبنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك في المملكة السعودية، و يستطيع المستفيد الحصول على قرض شخصي ويسمح بتسهيلات بالسداد تمتد من ٦٠ شهر وتصل حتى ٢٤٠ شهر في البنك الراجحي، وقيمة القرض تصل ل ٣٠٠ ألف ريال، وذلك بتسهيلات في طريقة السداد تصل ل ٦٠ شهر، وذلك من أجل بناء مشروع للمستفيد خاص به أو من أجل أسباب شخصية أدت إلى الاقتراض.
شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الأهلي السعودي
يتم الحصول على تمويل شخصي دون الحاجة إلى ضامن أو كفيل، وعدم وجود رسوم إدارية، ويقدم البنك عدد من عرض التمويل العقاري مثل تمويل مشروع خاص أو بناء سكن وذلك بشروط وهي:
- أن يكون عمر العميل أكثر من ٢٥ سنة لا أقل ولا يزيد عمره عن ٦٠ سنة.
- أن يكون الراتب الشهري للمقيمين بحد أدنى ٤٠٠٠ ريال، وبالنسبة للمواطنين لا يقل عن ٣٠٠٠ ريال.
- أن يكون المتقدم موظف في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ومر على استعلام الوظيفة على الأقل شهر.
- أن تكون الهوية الوطنية سارية وكذلك الإقامة النظامية.
- رابط دخول البنك الأهلي السعودي.
خطوات التقديم على تمويل شخصي
من أجل الحصول على تمويل شخصي بقيمة ٣٠٠ ألف ريال سعودي أو حسب مشروعك، من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- يجب تحديد قيمة المبلغ، وعدد أشهر السداد، وفقاً للدخل الشهري ومصروفاتك.
- قم بمتابعة البنك الذي تود في الاقتراض منه، من أجل اكتشاف أهليتك من أجل الحصول على التمويل.
- بعد ذلك يتم الحصول على الموافقة على التمويل من خلال الموقع الخاص بالبنك، وقم بتحديد المبلغ الذي تريده.
- بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم والدخل الشهري والعنوان وإثبات الهوية، وكشف حساب لآخر ثلاث شهور.
- بعد ذلك يتم تأكيد الاختيار، ثم يتم تحويل المبلغ لحسابك.
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