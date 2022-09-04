نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2023 في السعودية لجميع المراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بدء الدراسة للعام الجديد فى المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية بدء السنة الدراسية يوم 28 أغسطس 2022 ويشمل هذا القرار جميع المدارس والجامعات الحكومية والأجنبية بعد موافقة وزير التربية والتعليم، وتم تحديد خطة سير العملية التعليمية خلال العام كاملا وسيكون العام الدراسي ثلاثة فصول دراسية حسب حالة التقييم .

موعد بداية الدراسة

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية بتوضيح بداية الدراسة فى السعودية 1444 طبقا للتقويم الدراسي الخاص 2023 وقد أعلنت الوزارة موعد الدراسة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم السعودي وقد نشرتها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالتواريخ المثبوته هنا.

جدول التقويم الدراسي بالإجازات 1444، 1445

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 01/02/1444.

إجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء يومي الأربعاء والخميس 25/02/1444.

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 30/04/1444.

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 10/05/1444.

إجازة يوم التأسيس يومي الأربعاء والخميس02/08/1444.

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 10/08/1444.

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 20/08/1444 .

بداية إجازة عيد الفطر 22/09/1444.

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 06/10/1444.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي 04/12/1444.

موعد عودة المعلمين والإداريين