نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل جديد 1444.. طريقة تحميل الكتب الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتحت المدارس أبوابها أمام الطلاب مع بداية صفر 1444، وبدأ البحث حول تسجيل جديد في منصة مدرستي، وذلك لأن التعليم للعام الحالي سيكون حضوريًا في المدارس، وعن بعد عن طريق منصة مدرستي، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة عن وزارة التعليم، التي أشادت بالدور العظيم الذي لعبته منصة مدرستي في العملية التعليمية بالمملكة، من حيث محاكاة الواقع التعليمي عبر الفصول الافتراضية، وشرح الدروس، والجداول الأسبوعية، فضلًا عن شرح وافي للمناهج في المراحل التعليمية، والواجبات والاختبارات، إلى غيرها من الإمكانات التي قدمتها للطالب وجعلت التعليم أسهل.

منصة مدرستي تسجيل جديد

نظرًا للدور الهام الذي تقدمه منصة مدرستي في التعليم، كان لزامًا على كل طالب تسجيل جديد في منصة مدرستي 1444، عن طريق رابط منصة مدرستي، ثم يضغط على تبويب العودة للمدرسة، يختار تسجيل جديد، ثم يكتب رَقَم الهُوِيَّة والجوال، ثم يفعل عبارة التحقق، ويضغط على أيقونة التحقق، عندها ترسل منصة مدرستي رَقَم التأكيد على رَقَم الجوال المسجل في الخطوة السابقة، ويسمح لك النظام بإدخال الرَّقَم في مدة أقصاها ثلاث دقائق، ثم الضغط على التحقق ثانيًا.

يبدأ الطالب في تسجيل البيانات الأساسية، ثم ينقلك إلى صفحة دخول منصة مدرستي اختر الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب، ثم اكتب بيانات البريد الإلكتروني ثم النقر على التالي.

منصة مدرستي الصفحة الرئيسية

عقب الانتهاء من تسجيل جديد منصة مدرستي 1444، يجد الطالب أمامه الصفحة الرئيسية التي تضم كافة ما تقدمه المنصة للطلاب من خِدْمَات، إذ أنه يستطيع الاطلاع على الجدول الدراسي، وتحميل الكتب الإلكترونية، كما يمكن الاستماع لشرح لبعض الدروس، وحل الاختبارات والواجبات التي يضعها المعلم على الدرس، والأنشطة التعليمية، إلى غيره من محتويات المنصة.

كما تضم منصة مدرستي خِدْمَات جليلة لولي الأمر؛ حيث سمحت له تسجيل الدخول عبر بيانات الحساب في نظام نور، حيث بإمكانه متابعة المستوى الدراسي، عن طريق الاطلاع على تقييم المعلمين ودرجات الطلاب في الاختبارات، وهنا يقف على نِقَاط الضغط والقوة للأبناء، ويتحدث إلى المعلمين.

طريقة تحميل الكتب الإلكترونية في منصة مدرستي

أصبح بإمكان الطلاب تحميل الكتب الإلكترونية في منصة مدرستي، كما في الخطوات الآتية:

افتح رابط منصة مدرستي. اضغط على تبويب العودة إلى المدارس. تسجيل دخول منصة مدرستي. اضغط على تصفح المحتوى التعليمي. حدد الكتب والدروس الخاصة بالمرحلة التعليمية المسجل بها. اختر المقرر الخاص بالطالب، ثم اضغط أخيرًا على كلمة تحميل.

في النهاية نكون قدمنا لكم متابعي موقع ثقفني طريقة تسجيل جديد منصة مدرستي 1444، وتحميل الكتب الإلكترونية.