نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني 2023 وطريقة توثيقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني 2023 حيث يمكن لعملاء مصرف الراجحي إنشاء حساب مصرفي داخل البنك، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية الخاصة بهم، كما يمكن للعملاء من خلال النموذج عبر الإنترنت عمل الحساب، ومن خلال مصرف الراجحي يمكنك الإيداع والسحب دون أي صعوبة. في مصرف الراجحي ، نقدم مجموعة كاملة من الخدمات عبر الإنترنت بما في ذلك فتح الحسابات وإدارتها ، مما يسهل عليك إدارة احتياجاتك المالية. هذا لا يجعل الحياة أسهل بالنسبة لك فقط، ولكن الفوائد كبيرة، سواء من حيث توفير التكاليف أو الراحة.

كيفية فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني 2023

يمكن الان للعملاء القيام بفتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني 2023 والتي تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه الكرام ، حتى يتمكنوا من فتح حساب مصرفي فيه عبر الإنترنت ، ثم يتم المصادقة على الحساب عن طريق الدخول الموحد. السجل الوطني (أبشر) وسنشرح لكم بالتفصيل خطوات فتح الحساب وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

انتقل مباشرة للدخول إلى موقع مصرف الراجحي

اختار (فتح حساب) ثم انقر عليها

قم بكتابةالمعلومات المطلوبة من خلال نموذج فتح الحساب عبر الإنترنت، وهو كل ما يلي: الاسم ورقم الهوية والاقامة ورقم الجوال والدخل الشهر وعنوان العميل

أدخل رمز التحقق في الحقل المقدم.

ثم اضغط بعد ذلك على (التالي).

ثم املأ المعلومات المطلوبة بشكل صحيح

ثم قم بتقديم الطلب.

بعد عمل هذه الخطوات سوف يتم إنشاء حساب لدى مصرف الراجحي.

ثم يمكن الان للعميل بعد أن قام بانشاء حسابه البنكي عليه أن يقوم بتوثيقه من خلال النفاذ الوطني

بعد إتمام عملية فتح الحساب ، سوف يتلقى مقدم الطلب او العميل رسالة نصية تحتوي على معلومات الحساب.

توثيق حساب الراجحي عن طريق خدمة النفاذ الوطني الموحد

يمكن للعميل القيام بتوثيق حسابه المصرفي في بنك الراجحي من خلال الموقع الرسمي النفاذ الوطني الموحد ويتم توثيق الحساب بالخطوات التالية:

ادخل في البداية الي الموقع الرسمي لخدمة النفاذ الوطني الموحد

قم بتحديد الهوية الوطنية أو كلمة المرور و

أكمل المعلومات والمعلومات المطلوبة بشكل يكون

انتقل إلى خدمة النفاذ الوطني الموحد

اكتب اسم المستخدم

أدخل كلمة المرور المخصصة لحساب الوصول الوطني الموحد.

اكتب بشكل صحيح الرمز الذي يظهر في الحقل المحدد.

انقر فوق الزر “تسجيل الدخول”.

يتم اظهار البيانات الخاصة العميل والتحقق منها على موقع البنك من خلال منصة أبشر.

أدخل الرمز المرسل من منصة أبشر إلى الهاتف المحمول للعميل.

انقر فوق الزر (متابعة).

بعد ذلك انقر فوق “التحقق من الحساب”.

طريقة استخراج بطاقة مصرف الراجحي

يمكنك الحصول على بطاقة الراجحي للصراف الآلي بكل سهولة ويسر من خلال أحد أجهزة الخدمة الذاتية المثبتة في المملكة العربية السعودية، أدخل أيضًا رمز استخراج البطاقة المرسل إلى الهاتف المحمول عبر رسالة نصية إلى الجهاز، وذلك باتباع التعليمات التالية: