رابط نظام الرخص المهنية tpl.etec.gov.sa التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه 2022

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عمر شويل - جدة نوفر رابط نظام الرخص المهنية تسجيل الدخول 1444 tpl.etec للتسجيل في اختبار الرخصه المهنيه للمعلمين والمعلمات وفق الخطة الزمنية أو مواعيد التسجيل المحددة، وإصدار رخصة مهنية من حساب المستفيد عبر موقع الرخص الإلكتروني، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق الخطة الزمنية للتسجيل وتنفيذ الاختبارات أو حسب مواعيد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية المحددة رسمياً، ومن خلال المقال يمكن التعرف على شروط الرخصة المهنية للمعلمين 1444، والتعرف على موعد اختبار الرخصة المهنية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية الرسمي.

رابط نظام الرخص المهنية 1444

نظراً لأن المعلم هو أحد أهم أقطاب العملية التعليمية نظراً لدوره الفعال والأساسي في بناء جيل المستقبل، وعلى حسب ما يمتلكه من مهارات وقدرات وخبرات فيكون متمكناً من مهنته وناجحاً في أداء رسالته تجاه طلابه ومهنته ووطنه، لذلك تم إنشاء اختبارات الرخصة المهنية التي يعتبر اجتيازها متطلباً أساسياً للحصول على الرخصة من أجل ممارسة مهنة التدريس بالمملكة العربية السعودية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية من جزأين، ويتمثل الجزء الأول في الاختبار التربوي العام الذي يشترك فيه كافة المعلمين والمعلمات، بينما يتمثل الجزء الثاني في الاختبار التخصصي الذي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، ويجب العلم أن التخصصات التي اعتمدتها هيئة تقويم التعليم والتدريب حتى الآن بلغ 38 تخصصاً للمعلمين.

ويجب العلم أن ضوابط الرخص المهنية يتم تطبيقها على المعلمين، وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التدريس بالقطاعين العام الحكومي والخاص بالمملكة، وقد أطلقت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات التسجيل في اختبارات الرخص المهنية وإصدار رخصة مهنية، حيث تختص هذه المنصة بكل ما يتعلق بالرخص المهنيه، ويمكن الحصول على رابط تسجيل الدخول إلى موقع الرخص الإلكتروني من خلال التالي.

رابط التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه للمعلمين 1444

عند الإعلان عن توفير وظائف تعليمية شاغرة من جانب وزارة التعليم، فيتم اشتراط الحصول على الرخصه المهنية كأحد متطلبات التوظيف بالوزارة للالتحاق بمهنة التدريس، وفي الوقت الحالي يتاح أمام المستفيدين إمكانية التسجيل في الاختبارات المتاحة عبر الموقع من خلال اتباع رابط التسجيل في الرخصه المهنيه للمعلمين الرسمي المرفق بالتالي:

رابط نظام الرخص المهنية للتسجيل وإصدار رخصه (tpl.etec.gov.sa).

شروط الرخصة المهنية 2022

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب شروط التسجيل في الرخصة المهنية 2022، فمن يرغب في الإطلاع على الشروط الواجب توافرها في المتقدم لاختبارات الرخص، يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

الحصول على المؤهل الدراسي المناسب وفق شروط الجهات ذات العلاقة.

استكمال سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية.

توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية “التربوي العام والتخصصي” عبر موقع الرخص.

تحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى وفقاً لما هو موضح بالصورة التالية:

مواعيد التسجيل في نظام الرخص المهنية 2022

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب منصة نظام الرخص الإلكترونية لاستقبال طلبات التسجيل في الرخصه المهنيه للمعلمين “رجال” بالاختبارين العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ التاسع والعشرون من شهر أغسطس 2022م، ويمكن التعرف على مواعيد التسجيل من خلال التالي:

بدأ التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي العام والتخصصي “ رجال ” اعتباراً من تاريخ 29 أغسطس 2022م الموافق لتاريخ 2 صفر 1444هـ، ويستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2022م الموافق لتاريخ 12 ربيع الأول 1444هـ.

” اعتباراً من تاريخ 29 أغسطس 2022م الموافق لتاريخ 2 صفر 1444هـ، ويستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2022م الموافق لتاريخ 12 ربيع الأول 1444هـ. يبدأ التسجيل في اختبار الرخص المهنيه التربوي العام والتخصصي “نساء” اعتباراً من 5 سبتمبر 2022م الموافق لتاريخ 9 صفر 1444هـ، ويستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 2 جمادي الأولى 1444هـ.

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية 1444

أوضحت الهيئة مواعيد عقد اختبارات الرخصه المهنية للرجال والنساء، فمن يرغب في الإطلاع على مواعيد اختبارات قياس الرخصة المهنية 1444، يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

فترة الاختبار التربوي العام تبدأ اعتباراً من 11 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 17 ربيع الثاني 1444هـ، وتستمر حتى 14 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 20 ربيع الثاني 1444هـ.

تبدأ اعتباراً من 11 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 17 ربيع الثاني 1444هـ، وتستمر حتى 14 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 20 ربيع الثاني 1444هـ. تبدأ فترة الاختبار التخصصي من تاريخ 21 يناير 2023م الموافق لتاريخ 28 جمادي الآخرة لعام 1444هـ، وتستمر حتى 25 يناير 2023م الموافق لتاريخ 3 رجب 1444هـ.

ووفقاً للخطة الزمنية المعلنة من جانب هيئة تقويم التعليم، فيتم استقبال طلبات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين عن طريق موقع الهيئة الرسمي الذي يمكن تسجيل الدخول إليه من خلال اتباع رابط نظام الرخص المهنية الرسمي المرفق.

بدء التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه للمعلمات

مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر لعام 2022م الموافق لتاريخ التاسع من شهر صفر لعام 1444هـ يبدأ موقع نظام الرخص المهنيه الإلكتروني في استقبال طلبات التسجيل في الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنيه للمعلمات، فمن ترغب في التسجيل باختبار الرخصة المهنية التربوي العام أو التخصصي، يمكنها ذلك من خلال اتباع رابط التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه الرسمي المرفق.