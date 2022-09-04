نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في برنامَج الرواد المنتهي بالتوظيف البنك الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي السعودي، حيث أعلن البنك الأهلي السعودي عن البَدْء في التقديم في برنامَج رُوَّاد الأهلي، حيث يتم التقديم في البرنامَج إلى أن ينتهي بالتوظيف من جانب البنك، ويعد التسجيل الجديد هو التقديم الخاص (بالدفعة الثالثة)، وقد أعلن البنك علي أن التقديم متاح للأفراد من حديثي التخرج الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو الماجستير، علي أن يتم التسجيل في البرنامَج وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ويتم التقديم بشكل إلكتروني عبر منصة البنك الإلكترونية لجميع الأفراد الذي تتوافر بها شروط التقديم، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في برنامَج الرواد في البنك الأهلي السعودي.

شروط برنامَج الرواد البنك الأهلي السعودي

يتم التقديم في برنامَج التوظيف (الرواد) وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن بين شروط التقديم ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حديثي التخرج من الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو الماجستير في أي من التخصصات التالية (الإدارية أو المالية أو التقنية أو الهندسة الصناعية) علي أن يكون المؤهل من جامعة سُعُودية أو عبر جامعة دولية تكون مُعتمدة من جانب وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية.

يتطلب التقديم التفرغ التام في أثناء البرنامَج علي أن لا يكون مرتبط بأي عمل سواء كان بدوام كامل أو دوام جزئي.

يشترط علي كل متقدم أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.

يجب أن يكون استعداد من أجل الانتقال إلى الرياض خلال المدة الخاصة بالبرنامج (12 شهر).

أن يتم اجتياز المقابلات الشخصية بنجاح وكافة الاختبارات والتقييمات التي تتم عن طريق مختصي البنك الأهلي السعودي.

رابط التقديم في برنامَج التوظيف

يتم التسجيل في برنامَج رواد البنك الأهلي عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي (البنك الأهلي التجاري) علي أن يتم الدخول إلى قسم (وظائف الأهلي) واختيار برنامَج الرواد المنتهي بالتوظيف، علي أن يقوم كل متقدم بتسجيل نموذج التقديم المتوفر إلكترونيا، علي أن يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ورفع المستندات المطلوبة وفق ما هو مطلوب، وسوف يتم استبعاد أي متقدم في حالة تقديم أي معلومات غير صحيحة.