نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 بالتاريخ الهجري (شهر سبتمبر 2022) استعلام الأهلية من موقع برنامج حساب المواطن ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 يترقب عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الإعلان عن صرف دعم حساب المواطن السعودي للدفعة 58 بالتاريخ الهجري، حيث يتم تقديم الدعم الشهري بناء على بعض الضوابط والإجراءات المعلنة، وكذلك بناء على الاستحقاق ونتائج الأهلي التي يتم طرحها من قبل البرنامج، وبشكل خاص بالتزامن مع الإعلان عن أخبار جديدة والتي تتضمن نزول زيادة في راتب حساب المواطن والتي تصل إلى الضعف لهذه الدفعة، ومن خلال هذه السطور نستعرض موعد صرف رواتب برنامج الدعم حساب المواطن هذا الشهر الدفعة 58 بناء على التقويم الهجري لشهر صفر 1444.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 58

وقد أعلن رسميا برنامج الحساب الرسمي من خلال الحساب الرسمي الخاص به عبر منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن نزول أهليات المواطنين في الحساب خلال الساعات الماضية، وهو الدعم الشهري الخاص بالرواتب الخاصة بشهر سبتمبر عام 2022 الميلادي، والتي توافق بالتاريخ الهجري شهر صفر 1444 هجرياً، فنجد أن الحكومة السعودية قد أعلنت عن أتاحت الاستعلام إلكترونيا عن الراتب وأهلية دفعة 58، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص حساب المواطن، حيث يتم الاستعلام من خلال الولوج إلى حساب المستخدم وإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به، لتظهر نتيجة الأهلية على الفور، والتي يتم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب أن يتم توافرها.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 بالتاريخ الهجري

تاريخ نزول حساب مواطن لشهر صفر ١٤٤٤_ سبتمبر ٢٠٢٢ ونجد أنه من المعتاد أن يكون موعد صرف الراتب الخاص ببرنامج حساب المواطن السعودي في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن بالنسبة للدعم الخاص بشهر سبتمبر الجاري، فمن المقرر أن يكون اليوم العاشر من سبتمبر الجاري إجازة رسمية، وبناء على ذلك فمن المقرر أن يتم إيداع الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين في يوم الأحد الموافق 11 من شهر سبتمبر 2022 الميلادي، وذلك الموافق يوم 15 من شهر صفر 1444 هجري، وذلك لجميع المستفيدين بناءً على الأسماء المستفيدة بعدما تم تحديد الأهلية خلال الأيام الماضية، ليتم إيداع الرواتب بناء على الموعد المحدد ويتم الاستعلام عبر موقع حساب المواطن.

خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن