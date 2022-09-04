نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الدعم العقاري من وزارة الإسكان بالسعودية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل الدعم العقاري في ظل حرص وزارة الإسكان السعودية على التعاون مع كافة الجهات التي تقدم الدعم السكني إلى المواطنين من بينها صندوق التنمية العقارية الذي أعلن عن شروط التمويل العقاري المدعوم للمواطنين والمواطنات بالمملكة وطرح موعد صرف الدعم السكني 1444 بعد أن تم توحيد مواعيد الحصول على الدعم السكني لذا سنتعرف على متى ينزل الدعم السكني لهذا الشهر وكيفية دخول رابط منصة سكني مخططات.

متى ينزل الدعم العقاري

الدعم السكني أو الدعم العقاري في السعودية له مواعيد مُحددة فعند استفادة المواطنين من الدعم السكني الشهري فإنهم يحصلون عليه كل يوم 24 من الشهر الميلادي إلا في حال كان هذا اليوم موافق لأيام عطلة أسبوعية أو مناسبة من المناسبات الوطنية التي يحصل فيها الموظفين والبنوك والمؤسسات على إجازة الرسمية، أما عن متى ينزل الدعم العقاري لشهر سبتمبر فسوف يكون في يوم 25 من الشهري الجاري لعام 2022.

كيفية حساب الدعم السكني وزارة الإسكان

يمكن الحصول على كافة المعلومات التي تخص الدعم السكني في السعودية إلكترونيًا وذلك بعد أن أطلقت الوزارة حاسبة الدعم العقاري المُقدمة من الصندوق ويتم استخدامها بناءً على الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط حاسبة الدعم العقاري.

إدخال البيانات منها قيمة وفترة التمويل.

بعد ذلك كتابة عدد أفراد الأسرة وقيمة الراتب.

انقر على أيقونة حساب بعد الانتهاء من إدخال البيانات.

في ثوان قليلة ستظهر لك كافة التفاصيل المطلوبة عن الدعم السكني أو العقاري المُقدم بناءً على ما تم كتابته من بيانات في الحاسبة ولكن هذه المعلومات ستكون تقديرية فقط لحصول المستفيد على معلومات سريعة ولكن القيمة المؤكدة سيحصل عليها العميل بعد أن يتم تقديم الطلب.

صندوق التنمية العقارية استعلام بالسجل المدني

يمكن التعرف على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن استحقاق الدعم السكني من خلال الاستعلام برقم السجل المدني وذلك كما يلي: